Цены на топливо в Германии бьют рекорды

Власти Германии оказались неготовы к топливному кризису, который накрывает страну. Несмотря на все усилия, им не удается сдержать рост цен на горючее. С начала американо-израильской войны с Ираном стоимость бензина и дизеля уже превысила рекордные 2,5 евро за литр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За день топливо в среднем дорожает на 30-50 центов. Это вызывает возмущение немцев, так как в других европейских странах заправиться можно гораздо выгоднее. Люди вынуждены ездить по городам в поисках более дешевого топлива. Многие решают сократить поездки или вовсе отказаться от использования автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

Теперь я с семьей проводим больше времени в своем районе, вместо того чтобы куда-то ехать, потому что это слишком дорого. Теперь мне выгоднее оставить машину на стоянке, хотя раньше чаще ездил куда-нибудь с детьми, но сейчас не могу себе этого позволить.

Хуже всего тем, кто зарабатывает перевозками. Их доходы стремительно падают из-за непомерно растущих расходов на топливо. Национальная ассоциация автомобилистов Германии обвиняет немецкие нефтяные компании в установлении необоснованно высоких цен на автозаправках. Те в свою очередь объясняют это ростом стоимости нефтепродуктов из-за ближневосточного конфликта и закрытие Ормузского пролива.