Новости по тегу #Традиции Беларуси

Гости прикоснулись к истокам белорусской культуры и узнали, как предки готовились к уборочной.
Для Татьяны Петух народные ремесла – дело всей жизни. Каждым она владеет в совершенстве и с удовольствием делится интересными фактами.
Подготовка к Пасхе – время для творчества. А здесь во многих белорусских семьях впору говорить о традициях, которые передаются из поколения в поколение. Наш корреспондент изучила самые интересные из них.
По традиции народный праздник начинается за восемь недель до Пасхи, а после гуляний грядет Великий пост. Поэтому до Масленки вдоволь наедались мясом, а во время грели душу исключительно молочкой и золотистыми блинами.
Мы пригласили в студию «Новое утро» на РТР-Беларусь эксперта, который знает о народных традициях абсолютно все.
Белорусское народное ткачество – древнейшее ремесло. Оно было широко распространено вплоть до XX века. Рушники, скатерти и салфетки ткали на кроснах.
Традиция колядовать в Шчодры вечар с 13 на 14 января уходит в далекое прошлое. Обряд «Колядные цари» уникален тем, что не похож ни на какой другой. Еще этот обычай сохранился и проводится только в Семежево.
Только на колядном фесте можно продегустировать семежевскую народную кухню, рецепты которой передавались жителями этого агрогородка из поколения в поколение. Сегодня их бережно возрождают и знакомят с необычными блюдами и напитками приезжих гостей.
Я начал заниматься традиционной культурой в школе. Привили любовь к традиционной культуре своей местности наши педагоги.
«В деревне Марковичи я провожу традиционные обряды, которые были характерны для нашей местности».
Магические хранительницы тайных женских знаний, куклы-мотанки связывают настоящее с прошлым, создавая уникальную гармонию.
Знакомьтесь – легенда Климовичского края Александр Галковский. Человек-оркестр. Хранитель традиций.
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