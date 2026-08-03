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Новости по тегу #Традиции Беларуси

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта
03 августа 2026 08:27

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта

Соломоплетение и вытинанка – секретами мастерства поделилась народный мастер
06 мая 2026 12:50

Соломоплетение и вытинанка – секретами мастерства поделилась народный мастер

Как православные готовятся к Пасхе? Изучили самые интересные традиции белорусских семей
11 апреля 2026 17:21

Как православные готовятся к Пасхе? Изучили самые интересные традиции белорусских семей

Целовальница и Объедуха – побывали в музее народной архитектуры и быта и узнали, как наши предки встречали Масленицу
26 февраля 2026 13:05

Целовальница и Объедуха – побывали в музее народной архитектуры и быта и узнали, как наши предки встречали Масленицу

Масленичная неделя стартовала в Беларуси! Рассказываем о важных традициях этого праздника
16 февраля 2026 08:09

Масленичная неделя стартовала в Беларуси! Рассказываем о важных традициях этого праздника

Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры
13 февраля 2026 11:29

Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры

Нематериальное наследие ЮНЕСКО – побывали на народном обряде «Колядные цари» в агрогородке Семежево
20 января 2026 15:51

Нематериальное наследие ЮНЕСКО – побывали на народном обряде «Колядные цари» в агрогородке Семежево

Что такое солодуха и как её готовить? Рассказываем про семежевскую народную кухню
20 января 2026 14:43

Что такое солодуха и как её готовить? Рассказываем про семежевскую народную кухню

Майор милиции и народный мастер – поговорили с белорусом, который возрождает традиционную культуру
09 января 2026 13:03

Майор милиции и народный мастер – поговорили с белорусом, который возрождает традиционную культуру

Милиционер плетёт пояса и возрождает старинные обряды! Пообщались с участковым из белорусской глубинки
06 августа 2025 09:00

Милиционер плетёт пояса и возрождает старинные обряды! Пообщались с участковым из белорусской глубинки

Как появились первые куклы-мотанки? Узнали об особенностях этих игрушек
10 февраля 2025 11:25

Как появились первые куклы-мотанки? Узнали об особенностях этих игрушек

Хранитель традиций. Поговорили с потомственным пчеловодом, который собирает старину и фольклор
23 декабря 2024 12:33

Хранитель традиций. Поговорили с потомственным пчеловодом, который собирает старину и фольклор