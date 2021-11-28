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Ребёнку на границе нужна госпитализация, но папа категорически против. Чего так боятся беженцы?

28 ноября 2021 14:31
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Новости Беларуси. В ожидании и надежде на гуманитарный коридор на белорусско-польской границе остаются около 2 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кризисном центре круглосуточно дежурят медики. За сутки от 100 до 200 беженцев обращаются за помощью. Лечение получили порядка 100 человек.  

Ребёнку на границе нужна госпитализация, но папа категорически против. Чего так боятся беженцы?-1

Юлия Мычка, корреспондент:  
Накануне врачи нам рассказывали о том, что беженцы достаточно неохотно соглашаются на госпитализацию, потому что очень переживают, что за время их отсутствия на границе будут какие-то перемены, и они просто не успеют. Люди очень надеются на гуманитарный коридор и стараются держаться вместе. Для них, как мы поняли, особенно сегодня, важно не потеряться, то есть все члены семьи должны быть вместе.  

Ребёнку на границе нужна госпитализация, но папа категорически против. Чего так боятся беженцы?-4

Буквально до начала нашего включения была такая ситуация: мы увидели, что в карету скорой помощи пошла семья, позже вместе с переводчиком они общались с родителями, объясняли достаточно эмоционально какую-то ситуацию. Что произошло, нам объяснили. Ситуация, о которой нам до этого говорили медики.  

Ребёнку на границе нужна госпитализация, но папа категорически против. Чего так боятся беженцы?-7

Ребенку необходима госпитализация, но папа категорически вначале был против, потому что для него самое страшное сейчас было разъединение, то есть с маленьким ребенком около 5 лет в больницу должна была поехать мама, папа должен был остаться в лагере. И родители долго обсуждали вместе с врачами, можно ли как-то ребенка полечить здесь, чтобы, не дай бог, не разлучаться. Но все-таки медики смогли убедить, что ребенку нужна неотложная помощь.  

Ребёнку на границе нужна госпитализация, но папа категорически против. Чего так боятся беженцы?-10

Инна Туля, врач выездной бригады:  
Нет, они не хотят просто в больницу, мы их убедили, что это нужно.  

Юлия Мычка:  
А что с ребенком?  

Инна Туля:  
Ну, родители не хотят оглашать диагноз. Папа просил не озвучивать. Он нуждается в госпитализации, у ребенка есть показания. Его необходимо госпитализировать.  

Юлия Мычка:  
Срочно?  

Инна Туля:  
Да.  

Ребёнку на границе нужна госпитализация, но папа категорически против. Чего так боятся беженцы?-13

Юлия Мычка:  
А как вы поняли из диалога, почему они не очень хотели в больницу?  

Инна Туля:  
Они боятся, что их депортируют.  

Юлия Мычка:  
То есть они готовы с больным ребенком оставаться здесь?  

Инна Туля:  
Да. Они боятся, что они из больницы сразу поедут на депортацию.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юлия Мычка # Инна Туля # Фотофакт

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