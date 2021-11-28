Ребёнку на границе нужна госпитализация, но папа категорически против. Чего так боятся беженцы?

Новости Беларуси. В ожидании и надежде на гуманитарный коридор на белорусско-польской границе остаются около 2 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кризисном центре круглосуточно дежурят медики. За сутки от 100 до 200 беженцев обращаются за помощью. Лечение получили порядка 100 человек.

Юлия Мычка, корреспондент:

Накануне врачи нам рассказывали о том, что беженцы достаточно неохотно соглашаются на госпитализацию, потому что очень переживают, что за время их отсутствия на границе будут какие-то перемены, и они просто не успеют. Люди очень надеются на гуманитарный коридор и стараются держаться вместе. Для них, как мы поняли, особенно сегодня, важно не потеряться, то есть все члены семьи должны быть вместе.

Буквально до начала нашего включения была такая ситуация: мы увидели, что в карету скорой помощи пошла семья, позже вместе с переводчиком они общались с родителями, объясняли достаточно эмоционально какую-то ситуацию. Что произошло, нам объяснили. Ситуация, о которой нам до этого говорили медики.

Ребенку необходима госпитализация, но папа категорически вначале был против, потому что для него самое страшное сейчас было разъединение, то есть с маленьким ребенком около 5 лет в больницу должна была поехать мама, папа должен был остаться в лагере. И родители долго обсуждали вместе с врачами, можно ли как-то ребенка полечить здесь, чтобы, не дай бог, не разлучаться. Но все-таки медики смогли убедить, что ребенку нужна неотложная помощь.

Инна Туля, врач выездной бригады:

Нет, они не хотят просто в больницу, мы их убедили, что это нужно. Юлия Мычка:

А что с ребенком? Инна Туля:

Ну, родители не хотят оглашать диагноз. Папа просил не озвучивать. Он нуждается в госпитализации, у ребенка есть показания. Его необходимо госпитализировать. Юлия Мычка:

Срочно? Инна Туля:

Да.