Ребёнку на границе нужна госпитализация, но папа категорически против. Чего так боятся беженцы?
Новости Беларуси. В ожидании и надежде на гуманитарный коридор на белорусско-польской границе остаются около 2 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В кризисном центре круглосуточно дежурят медики. За сутки от 100 до 200 беженцев обращаются за помощью. Лечение получили порядка 100 человек.
Юлия Мычка, корреспондент:
Накануне врачи нам рассказывали о том, что беженцы достаточно неохотно соглашаются на госпитализацию, потому что очень переживают, что за время их отсутствия на границе будут какие-то перемены, и они просто не успеют. Люди очень надеются на гуманитарный коридор и стараются держаться вместе. Для них, как мы поняли, особенно сегодня, важно не потеряться, то есть все члены семьи должны быть вместе.
Буквально до начала нашего включения была такая ситуация: мы увидели, что в карету скорой помощи пошла семья, позже вместе с переводчиком они общались с родителями, объясняли достаточно эмоционально какую-то ситуацию. Что произошло, нам объяснили. Ситуация, о которой нам до этого говорили медики.
Ребенку необходима госпитализация, но папа категорически вначале был против, потому что для него самое страшное сейчас было разъединение, то есть с маленьким ребенком около 5 лет в больницу должна была поехать мама, папа должен был остаться в лагере. И родители долго обсуждали вместе с врачами, можно ли как-то ребенка полечить здесь, чтобы, не дай бог, не разлучаться. Но все-таки медики смогли убедить, что ребенку нужна неотложная помощь.
Инна Туля, врач выездной бригады:
Нет, они не хотят просто в больницу, мы их убедили, что это нужно.
Юлия Мычка:
А что с ребенком?
Инна Туля:
Ну, родители не хотят оглашать диагноз. Папа просил не озвучивать. Он нуждается в госпитализации, у ребенка есть показания. Его необходимо госпитализировать.
Юлия Мычка:
Срочно?
Инна Туля:
Да.
Юлия Мычка:
А как вы поняли из диалога, почему они не очень хотели в больницу?
Инна Туля:
Они боятся, что их депортируют.
Юлия Мычка:
То есть они готовы с больным ребенком оставаться здесь?
Инна Туля:
Да. Они боятся, что они из больницы сразу поедут на депортацию.