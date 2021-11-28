18-летняя беженка: когда отсюда уйдёт последний журналист, мы потеряем всякую надежду

Илона Волынец, СТВ:

Какая прямо сейчас обстановка в лагере?

Юлия Мычка, корреспондент:

Сегодня в лагере была достаточно спокойная обстановка. Воскресный день. И можно сказать, была здесь обычная повседневная жизнь. И сегодня мы познакомились с одной семьей. Их дочка сказала мне удивительную вещь. Ей всего лишь 18 лет. Я спросила: «Не раздражает ли вас пресса?» Она сказала: «Нет. В тот момент, когда отсюда уйдет последний журналист, мы потеряем всякую надежду. Потому что, пока вы рассказываете о нас, сегодня вы, пресса – это наши голоса».