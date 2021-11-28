Прямой эфир

18-летняя беженка: когда отсюда уйдёт последний журналист, мы потеряем всякую надежду

28 ноября 2021 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ продолжают работать в кризисном центре. Несмотря на выходные, сюда продолжает поступать гуманитарная помощь. И это хоть как-то разбавляет утомительное ожидание. Ожидание новой, счастливой жизни в Европе.  

18-летняя беженка: когда отсюда уйдёт последний журналист, мы потеряем всякую надежду-1

Илона Волынец, СТВ:  
Какая прямо сейчас обстановка в лагере?  

Юлия Мычка, корреспондент:  
Сегодня в лагере была достаточно спокойная обстановка. Воскресный день. И можно сказать, была здесь обычная повседневная жизнь. И сегодня мы познакомились с одной семьей. Их дочка сказала мне удивительную вещь. Ей всего лишь 18 лет. Я спросила: «Не раздражает ли вас пресса?» Она сказала: «Нет. В тот момент, когда отсюда уйдет последний журналист, мы потеряем всякую надежду. Потому что, пока вы рассказываете о нас, сегодня вы, пресса – это наши голоса».  

18-летняя беженка: когда отсюда уйдёт последний журналист, мы потеряем всякую надежду-4

Я благодарна вам за то, что продолжаете следить за нашими судьбами. Моя семья продала дом и машину, чтобы у меня с братом было хоть какое-то будущее. В моей стране очень опасно. Речь идет не о войне, а о постоянных разборках местной мафии. Мои родители долго не могли решиться, но ради нас им пришлось отправиться в такой, как оказалось, опасный путь. В Беларуси мы уже 22 дня.  

Читайте также:  

Журналистка СТВ: мы уезжали из Украины, нас тоже гнала война. Теперь я понимаю, нас встречали с распростертыми объятиями  

Лукашенко о беженцах: самое жуткое, что там у кого-то отец, мать, семья, а они не дают им воссоединиться  

Лукашенко побывал на границе, еврочиновники собираются в Ригу. Как развиваются события вокруг беженцев?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Илона Волынец # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ох, замёрз ты, замёрз. Ты тоже? Куртку надо». Лукашенко в лагере беженцев пообщался с самыми маленькими
28 ноября 2021 18:30

«Ох, замёрз ты, замёрз. Ты тоже? Куртку надо». Лукашенко в лагере беженцев пообщался с самыми маленькими

Начали часто устраивать учения. Соседи Беларуси стягивают военную технику к границам
28 ноября 2021 18:29

Начали часто устраивать учения. Соседи Беларуси стягивают военную технику к границам

Собрано 9 млн тонн зерна. Каким был 2021 год для сельского хозяйства?
28 ноября 2021 18:27

Собрано 9 млн тонн зерна. Каким был 2021 год для сельского хозяйства?