18-летняя беженка: когда отсюда уйдёт последний журналист, мы потеряем всякую надежду

Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ продолжают работать в кризисном центре. Несмотря на выходные, сюда продолжает поступать гуманитарная помощь. И это хоть как-то разбавляет утомительное ожидание. Ожидание новой, счастливой жизни в Европе.
Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ продолжают работать в кризисном центре. Несмотря на выходные, сюда продолжает поступать гуманитарная помощь. И это хоть как-то разбавляет утомительное ожидание. Ожидание новой, счастливой жизни в Европе.
Илона Волынец, СТВ:
Какая прямо сейчас обстановка в лагере?
Юлия Мычка, корреспондент:
Сегодня в лагере была достаточно спокойная обстановка. Воскресный день. И можно сказать, была здесь обычная повседневная жизнь. И сегодня мы познакомились с одной семьей. Их дочка сказала мне удивительную вещь. Ей всего лишь 18 лет. Я спросила: «Не раздражает ли вас пресса?» Она сказала: «Нет. В тот момент, когда отсюда уйдет последний журналист, мы потеряем всякую надежду. Потому что, пока вы рассказываете о нас, сегодня вы, пресса – это наши голоса».
Я благодарна вам за то, что продолжаете следить за нашими судьбами. Моя семья продала дом и машину, чтобы у меня с братом было хоть какое-то будущее. В моей стране очень опасно. Речь идет не о войне, а о постоянных разборках местной мафии. Мои родители долго не могли решиться, но ради нас им пришлось отправиться в такой, как оказалось, опасный путь. В Беларуси мы уже 22 дня.
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