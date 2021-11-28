Как будут судить беглых, заблокируют ли Telegram и ждать ли военных действий на границе? Интервью с Вольфовичем

Новости Беларуси. Мы все видим и готовы к любому развитию событий, стоит ли паниковать и готовиться к вооруженному конфликту? Об этом и не только Алена Сырова расспросила госсекретаря Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Наверное, впервые в своей суверенной истории Беларусь сталкивается с таким давлением и напряжением у наших рубежей. Ситуация не может не настораживать. Только по официальной информации, на белорусско-польской границе не менее 20 тысяч силовиков. НАТО продолжает поставлять оружие в Литву, Латвию, Украину. У обывателей может сложиться впечатление, что нужно готовиться к полномасштабной войне. Оцените ситуацию. ​«Мы здраво смотрим на эти вещи и не позволим спровоцировать. Отпор мы готовы дать»

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

С 2004 года начали нарастать группировки объединенных вооруженных сил блока НАТО на сопредельной территории, территории Польши и Прибалтийских государств. Это усиленное передовое присутствие, которое в 2017 году было начато. Также создана определенная группировка, проводятся различные мероприятия оперативной боевой подготовки. Только эта группировка насчитывает, по данным разведки, 12,3 тысячи человек. 167 боевых танков, 330 бронированных машин, 15 самолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов. И некоторые другие вооружения: артиллерия, реактивные системы залпового огня. В последнее время наблюдаем под видом борьбы с нелегальной миграцией и борьбы с беженцами, чтобы поставить заслон в Европу, только на территории Польши создана группировка, насчитывающая 23 тысячи человек, из них около 15 тысяч военнослужащих различных родов войск, которые приближены максимально к государственной границе и несут службу. Силы средств разведки у нас работают, отслеживают. Конечно, мы анализируем обстановку. Наши силы и средства готовы действовать адекватно в случае развязывания каких-то провокационных действий. Все, что создано сегодня на сопределе, может спровоцировать обстановку как искра. Наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику. В том числе наш главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе, а это уже может быть приграничный инцидент, который от небольших по размеру боевых действий может привести к крупномасштабной войне. Мы здраво смотрим на эти вещи и не позволим спровоцировать. Отпор мы готовы дать. Если анализ того, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать – это страны, входящие в блок НАТО – то, что происходит сегодня на территории нашей южной соседки, народа, который настолько близок к народу Беларуси, не поддается здравому смыслу. Тоже истерия. ​«То, что предпринимает Украина, это не добрососедские отношения, к сожалению»

Александр Вольфович:

Наверное, это истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, чтобы что-то себе урвать. Хотя за последнее время они и так немало получили. По моим данным, за этот год они получили помощь от США более 130 миллионов на вооружение. Не знаю, пошло ли это на вооружение или куда-то в другие места, но тем не менее. Недавно они уведомили нас, что они в рамках учений под кодовым названием «Полесье» на границах с Беларусью будут якобы отрабатывать вопросы борьбы с нелегальной миграции. Кто пойдет на Украину? Наоборот, из Украины 192 человека (украинцы) попросили белорусское гражданство и остались в нашей стране. То, что предпринимает Украина, это не добрососедские отношения, к сожалению. Проводя оценку и анализ тех воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта преждевременно. Я думаю, что руководство Польши и Прибалтики понимает, что развязывать агрессию с Беларусью – себе дороже. Наши вооруженные силы способны сегодня ответить. Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО, то за нами стоит наш стратегический партнер, большая и мощная Россия. Алена Сырова:

Есть ряд военных объектов российских на территории Беларуси. Всегда на сей счет очень много спекуляций говорят, нужно их опасаться. Особенно тем, кто на Западе.

​Что они тренируют? Бомбометание над Беларусью и Россией ​ Александр Вольфович:

Если говорить про совместное боевое дежурство, это решение было принято не сегодня и не вчера, даже не позавчера. С 2013 года на ротационной основе прибывают к нам российские самолеты, совместными экипажами мы осуществляем боевое дежурство вдоль государственных границ. Периодически, согласно совместным документам, у нас осуществляются также полеты стратегической авиации. Но это не так часто, как на территории сопредельных стран, где в неделю до 2-3 полетов с континентальной части США через всю Европу на территорию Прибалтики, Польши с отработкой вопросов дозаправки в воздухе, беспосадочные полеты, с бомбометанием на полигонах Польши, Прибалтики. Что они тренируют? Тренируют бомбометание над Беларусью и Россией, отрабатывают эти вопросы. Мы не осуществляем до 20-30 пролетов разведывательной авиации вдоль границ. ​На базах, которые издавна находятся на территории Беларуси, нет боевой техники и такого количества личного состава Александр Вольфович:

У нас совместное боевое дежурство, на совместном боевом дежурстве находятся те силы и средства, которые определены планами, но не такое количество, в этом нет необходимости. Совсем недавно принято решение о создании учебных центров, в частности, будут готовить танкистов, стрелков в России. У нас летчиков и специалистов войск противовоздушной обороны на территории Беларуси. Они никакую угрозу сопредельным странам не представляют, тем более это делается все на плановой основе. Создание каких-то военных баз, помимо этих учебных центров, – это нецелесообразно. А те базы, которые издавна находятся на территории Беларуси, на них нет боевой техники и такого количества личного состава. Да и вообще российских военнослужащих там совсем немного. Там в большей степени находится гражданский персонал, который выполняет работу, и белорусский персонал. Это рабочие места для белорусских граждан, которые живут в тех или иных районах. Поэтому эти базы не могут повлиять и привести к какой-то угрозе ни в Беларуси, ни нашим соседям на сопределе.

Алена Сырова:

Сейчас все взгляды прикованы к белорусско-польской границе, где находятся мигранты. Активно в СМИ распространяют истории, что самим белорусам этих людей стоит опасаться. Мы видели, что эти люди, доведенные до отчаяния, замерзшие, измученные ожиданием, уже взяли в руки камни. ​Если бы в моих жену и ребенка летела светошумовая граната, я бы не только камень взял в руки ​ Александр Вольфович:

Опасаться не стоит точно, потому что люди ехали с мирными целями туда, куда их позвали. Их позвали в Германию, Великобританию, там, где хорошо. Они туда и бегут, пытаясь найти различные пути достижения своей цели. Кто-то через Средиземное море плывет и тонет, кто-то избирает другой путь. Люди просятся туда. Говорить, что они представляют угрозу для Беларуси – я бы не сказал. Тем более, посмотрев буквально прошедшие новости, где наш Президент внезапно посетил этот ТЛЦ и пообщался с людьми. Глядя на лица этих людей, как они смотрят на нашего Президента, говорят «спасибо» Беларуси, Президенту, за то, что предоставили крышу, тепло, медпомощь для детей и другие элементарные вещи, наверное, глупо говорить. Тем не менее, почему они взяли палки и камни? Я ставлю себя на место любого мужчины. Если бы у меня находились рядом жена и ребенок, в которого летит светошумовая граната, которого травят газом, наверное, я бы не только палку взял и камень в руки. Поэтому это защитная реакция доведенных до безумия людей.

​Не думаю, что эти люди принесут какие-то большие проблемы в Германии, Великобритании или Франции Александр Вольфович:

То, что касается Беларуси – мы видим, белорусская сторона делает все возможное. По моей информации, пока никакой помощи не оказывается Евросоюзом. Никаких денег не перечисляется, те заявления, что выделено – не знаю, кому оно выделено и куда оно дошло. Сегодня все финансирует белорусская сторона. Мы по-другому поступить не можем, потому что мы думаем о людях и не только о белорусах. О тех всех, кто находится на территории нашей страны. Мы к ним относимся по-человечески, по-людски. Эти люди для Беларуси угрозы никакой не представляют. Они летят через туристические фирмы, они оплачивают туристические услуги. Они оплачивают гостиницы. Потом из гостиниц они выезжают. Тяжело, конечно, проконтролировать каждого человека. У них есть деньги, они едут с деньгами. Они копили эти деньги, чтобы потратить их в Европе, но вынуждены тратить в Беларуси. Есть, конечно, особенности, национальные особенности культуры этих людей. Они отличаются от культуры белорусов. Но они прислушиваются, прислушиваются к сотрудникам Министерства внутренних дел, которые им делают замечания. По крайней мере, последние 2-3 месяца правонарушений, каких-то серьезных проблем с нахождением этих людей на территории Беларуси не было. Евросоюз пытается предпринять меры, обязав Ирак отправить самолет и вывезти этих людей. Знаю, что проводился опрос. До этих людей, которые находятся в том числе в этом транспортно-логистическом центре, информация доводилась. Но не все желают возвращаться в Ирак. Все-таки цель свою, которую поставили перед собой, с повестки дня не снимают. Должны же все-таки деятели в Евросоюзе одуматься и сделать то, о чем они постоянно кричат. Показать свои демократические ценности, выполнить те международные договора элементарные, про которые они все время говорят. И пропустить этих людей в Германию, пропустить их в Европу. Не думаю, что эти люди, или уверен даже, оставшиеся на территории Беларуси, принесут какие-то большие проблемы в Германии, Великобритании или Франции – туда, куда они рвутся. Люди, которые будут трудиться, работать, зарабатывать деньги, чтобы существовать. Поэтому здесь никакого риска и страха не вижу.

Алена Сырова:

Референдум у нас будет через пару месяцев, не позднее февраля он должен пройти. Все еще не представлен проект Конституции, а наши оппоненты уже готовятся к определенным провокациям и к срыву этого референдума. Глава государства озвучивал, что есть у них определенные замыслы. Как считаете, наши правоохранители готовы пресечь какие-то попытки? ​«Мы на эти фейки, на эту ложь сначала смотрели сквозь пальцы. Думали: ай, ерунда» Александр Вольфович:

Во-первых, мы вынесли большие уроки после 2020 года. Это развязана информационная война, по-другому никак не скажешь. И вот мы здесь немножко допустили, наверное, оплошность. Мы закрывали глаза на те Telegram-каналы, на те чаты, которые были в доступе и в которых публиковались и призывы, и вся эта грязь, и ложь, и фейки. И некоторые люди, поверив в это, развесив уши, наверное, по-другому психология человека не может работать. Они в это поверили, вышли на улицы, пытались что-то доказать, не понимая что. А некоторые просто шли в общей массе как на демонстрации. Ведь многим просто задурили голову. Почему? Потому что мы на эти фейки, на эту ложь сначала смотрели сквозь пальцы. Думали: ай, ерунда. Нет, не ерунда. На это надо реагировать. И после этого уже, конечно же, внесены соответствующие поправки в законодательную базу. За это время, я знаю, что около 300 чатов признаны экстремистской направленности, прекращена работа около 100 чатов, по-моему. 17 групп лиц, которые на различных интернет-площадках работали, также признаны экстремистскими. И так далее. Алена Сырова:

Может быть, проще не закрывать по одному, а в целом ограничить работу мессенджеров на территории Беларуси? Можем решиться на такую меру?

​Telegram могут заблокировать на территории Беларуси? Александр Вольфович:

Можно и так, конечно. Пойти этим путем. Но правильно ли это будет, демократично ли это будет? Все-таки мы надеемся на здравый смысл. Конечно, сложно. Одни чаты мы закрываем – другие появляются. На это надо реагировать. Доводить до людей информацию, говорить больше, правду рассказывать. Я думаю, все-таки наш народ видит, как работает Президент, как работает правительство, руководители госорганов, какие решения они принимают. И для чего они принимают? Для развития нашей страны, во благо нашего народа. Только для этого. И то, что референдум будет – я в этом не то что не сомневаюсь, он должен быть, и эта Конституция повлияет на устойчивое развитие будущего нашей страны. А то, что второй вопрос – готовы ли наши правоохранительные органы – конечно, готовы. Мы сделали соответствующие выводы, внесли поправки в законодательную базу, материальную базу обеспечения силовых структур. Отработали ряд взаимодействующих вопросов. Провели штабную тренировку с государственными органами по работе в условиях, скажем так, возникновения массовых беспорядков. Сегодня я уверен, что руководители понимают, как действовать, что нужно делать, как взаимодействовать, чтобы не допустить того, что было год назад. Поэтому я уверен и вам ответственно заявляю, сегодня силовой блок, военная организация государства, в которую входят все министерства и ведомства, готовы для пресечения каких-то негативных последствий в нашей стране. Алена Сырова:

Замышляют это все в том числе и наши беглые оппозиционеры так называемые. И в отношении многих из них уже в Беларуси заведены уголовные дела, они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Но некоторые из этих людей находятся далеко за пределами нашей страны. Есть ли возможность, есть ли рычаги действительно привлечь их к ответственности здесь?

​«Суд заочно приговорит к тому или иному наказанию» Александр Вольфович:

Абсолютно правильно заметили, упущение в уголовно-процессуальном законодательстве в нашей стране, наверное, было. Тот принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся. Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет. Даже по запросу, что и демонстрирует сейчас действительность, правоохранительного блока по политическим мотивам их не выдают оттуда. Тем не менее предлагается ввести поправки в закон, чтобы была возможность в стране привлекать к уголовной ответственности, то есть осудить. Суд заочно приговорит к тому или иному наказанию. В зависимости от тяжести совершения проступка. Конечно же, он будет находиться за границей, конечно же, его не выдадут. Но то, что он приговорен, к примеру, к двум, трем годам лишения свободы или другому сроку, который определит суд, это будет, наверное, накладывать определенный отпечаток. Эту инициативу Следственного комитета поддержал Верховный суд и поддержала Генеральная прокуратура. Но вопрос очень сложный, серьезный. И предлагается этот вопрос рассмотреть на ближайшем заседании Совета безопасности. Алена Сырова:

То есть можем ожидать каких-то таких решений.