ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса «омикрон»

ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мутация вируса получила название «омикрон». Впервые ее обнаружили в Южно-Африканской Республике, но, уже известно, штамм есть и в Европе.

Насколько опасен вирус, непонятно. По оценкам медиков, он распространяется намного быстрее и может быть устойчивым к вакцинам. Сейчас его изучают ученые.

Тем временем в Беларуси пик заболеваемости коронавирусом пройден, считают во Всемирной организации здравоохранения. Но это не отменяет все меры борьбы с пандемией.