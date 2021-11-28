ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса «омикрон»

ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мутация вируса получила название «омикрон». Впервые ее обнаружили в Южно-Африканской Республике, но, уже известно, штамм есть и в Европе.
ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мутация вируса получила название «омикрон». Впервые ее обнаружили в Южно-Африканской Республике, но, уже известно, штамм есть и в Европе.
Насколько опасен вирус, непонятно. По оценкам медиков, он распространяется намного быстрее и может быть устойчивым к вакцинам. Сейчас его изучают ученые.
Тем временем в Беларуси пик заболеваемости коронавирусом пройден, считают во Всемирной организации здравоохранения. Но это не отменяет все меры борьбы с пандемией.
На неделе в Беларусь в рамках международной помощи прибыла новая партия дексаметазона. Поставку осуществил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Препарат доставили в таблетках и ампулах. Его распределят по регионам и будут использовать для лечения коронавирусной инфекции, а также других заболеваний.