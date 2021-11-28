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ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса «омикрон»

28 ноября 2021 17:56
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ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мутация вируса получила название «омикрон». Впервые ее обнаружили в Южно-Африканской Республике, но, уже известно, штамм есть и в Европе.  

ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса «омикрон»-1

Насколько опасен вирус, непонятно. По оценкам медиков, он распространяется намного быстрее и может быть устойчивым к вакцинам. Сейчас его изучают ученые.  

ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса «омикрон»-4

Тем временем в Беларуси пик заболеваемости коронавирусом пройден, считают во Всемирной организации здравоохранения. Но это не отменяет все меры борьбы с пандемией.  

ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма коронавируса «омикрон»-7

На неделе в Беларусь в рамках международной помощи прибыла новая партия дексаметазона. Поставку осуществил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Препарат доставили в таблетках и ампулах. Его распределят по регионам и будут использовать для лечения коронавирусной инфекции, а также других заболеваний.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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