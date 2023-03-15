ЖКХ пообещало создать комфорт минчанам в кратчайшие сроки. Как это сделают?

Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска. Екатерина Забенько, СТВ:

Уже два года действует государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда». Она рассчитана до 2025 года. Действительно ли она активизировала многие внутренние процессы в системе ЖКХ? Может быть, мы уже где-то опережаем планы?

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан – это одна из основных наших задач, которая стоит перед службами ЖКХ. Задача государственной программы – это дальнейшее развитие ЖКХ, а цель – это эффективное и надежное функционирование объектов ЖКХ. Цель программы будет достигаться за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов ЖКХ. Мы стараемся работать на опережение. Есть задачи, выполнить которые мы стремимся, чтобы доставить комфорт жителям столицы в кратчайшие сроки. Это, в частности, замена лифтов. У нас при задании на 2021-2022 годы в 783 у нас заменено 795 лифтов. Согласно государственной программе, к концу текущей пятилетки потери тепловой энергии должны быть снижены до 9 %. На текущий момент эти потери уже снижены почти на 6 %. Есть к чему стремиться, что обозначить, но это одни из основных направлений, о которых я сейчас могу вам рассказать. Екатерина Забенько:

До 2025 года по распоряжению главы государства планируем полностью перейти на артезианское водоснабжение. Что сделано на сегодня? Я знаю, что ведется строительство водопроводных сетей, речь шла о 90 километрах. Что сделано на сегодня?

Олег Корзун:

Городскими властями реализуется инвестиционный проект по полному переводу столицы на подземные источники водоснабжения. На сегодня 30 % потребителей в Минске (Фрунзенский, часть Московского и Октябрьский районы) получают воду из поверхностных источников. Что касается того, что сделано на сегодня, целесообразным было бы сказать, что порядка 90 новых скважин должно быть, которые будут реконструированы, будет выполнена подводка воды. На данный момент проведено 9 километров. Планируется, что к концу 2024 года этот проект будет запущен, город будет обеспечен артезианской водой из подземных источников. Получат такую воду не только население, но и предприятия города. Екатерина Забенько:

Давайте поговорим о дорогах. Тоже очень важная тема. Уже около месяца повсеместно ведется ремонт. Когда планируете закончить эту работу и насколько задержится результат? Олег Корзун:

Работа ведется не один месяц, она ведется на постоянной основе. Екатерина Забенько:

Но так активно включились ремонтники в работу.

Олег Корзун:

Нет, не соглашусь с вами, что они активно включились. Дело в том, что погодные условия, предположим, нынешняя зима не такая, как прошлая. В текущем году работы ямочного ремонта по количеству площадей выполнены в два раза больше, чем в прошлом году, но и сравните погодные условия. У нас переход на ноль, то снег, то оттепель. И это дает о себе знать. Екатерина Забенько:

Но сегодняшние технологии позволяют даже в таких условиях производить качественные работы, чтобы этот асфальт прослужил долго. Олег Корзун:

Безусловно. Сейчас есть ряд технологий, к которым мы стремимся, по которым мы делаем работы, чтобы на 3-5 лет больше служило дорожное покрытие улично-дорожной сети. Одно из покрытий применяется достаточно широко на территории города, есть и ряд других смесей, которые применяются у нас для ремонта дорожной сети. Екатерина Забенько:

Большое внимание, в том числе со стороны главы государства, к ремонту кровель многоквартирных домов. Какие планы на этот год?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Ремонту кровли мы начали уделять особое внимание с прошлого года. На сегодняшний момент такие планы по ремонту кровли уже сформированы. Способ формирования планов определен уже давно, касается самих работников системы ЖКХ. Екатерина Забенько:

То есть это не только по звонкам граждан на 115.бел, а сами сотрудники ЖКХ ходят и обследуют кровли? Марина Толстик:

Я бы сказала, что это первоочередной порядок. Сегодня есть такие понятия, как весенние и осенние осмотры. Что касается ремонта кровель, то текущий график на 2023 год был сформирован по итогам работы за осень, по результатам осеннего осмотра. Сегодня такие планы уже сформированы, под планы отведено бюджетное финансирование. Конечно, любой житель Минска может с планами по текущему ремонту кровли ознакомиться, в том числе на сайтах предприятий, в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально».