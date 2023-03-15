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«Здесь текли струи крови». Малоизвестные факты о лагерях смерти расскажут в специальном репортаже СТВ

15 марта 2023 14:48
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Свыше полутысячи лагерей смерти создано нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной войны.

«Здесь текли струи крови». Малоизвестные факты о лагерях смерти расскажут в специальном репортаже СТВ-1

Ужасающие воспоминания свидетелей, которые режут по живому.

«Здесь текли струи крови». Малоизвестные факты о лагерях смерти расскажут в специальном репортаже СТВ-4

Что повозили, их всех поубивали.

Нечеловеческую жестокость белорусы сполна испытали на себе во время военного лихолетья.

«Здесь текли струи крови». Малоизвестные факты о лагерях смерти расскажут в специальном репортаже СТВ-7

После расстрела евреев здесь текли струи крови.

«Здесь текли струи крови». Малоизвестные факты о лагерях смерти расскажут в специальном репортаже СТВ-10

Земля расходилась. Где-то еще живые были.

«Здесь текли струи крови». Малоизвестные факты о лагерях смерти расскажут в специальном репортаже СТВ-13

Страшно даже представить себе, что творилось здесь.

«Здесь текли струи крови». Малоизвестные факты о лагерях смерти расскажут в специальном репортаже СТВ-16

О малоизвестных страницах лагерей смерти в специальном репортаже СТВ смотрите 17 марта в 20:40.

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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