«Здесь текли струи крови». Малоизвестные факты о лагерях смерти расскажут в специальном репортаже СТВ

Свыше полутысячи лагерей смерти создано нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной войны.
Свыше полутысячи лагерей смерти создано нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной войны.
Ужасающие воспоминания свидетелей, которые режут по живому.
Что повозили, их всех поубивали.
Нечеловеческую жестокость белорусы сполна испытали на себе во время военного лихолетья.
После расстрела евреев здесь текли струи крови.
Земля расходилась. Где-то еще живые были.
Страшно даже представить себе, что творилось здесь.
О малоизвестных страницах лагерей смерти в специальном репортаже СТВ смотрите 17 марта в 20:40.
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