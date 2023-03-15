«Здесь текли струи крови». Малоизвестные факты о лагерях смерти расскажут в специальном репортаже СТВ

Свыше полутысячи лагерей смерти создано нацистами на оккупированной Беларуси за годы Великой Отечественной войны.

Ужасающие воспоминания свидетелей, которые режут по живому.

Что повозили, их всех поубивали.

Нечеловеческую жестокость белорусы сполна испытали на себе во время военного лихолетья.