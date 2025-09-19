Порядка 2,5 тыс. минских школьников занимаются в инженерных классах

3D-моделирование, робототехника, программирование и основы искусственного интеллекта: эти направления пользуются все большей популярностью у учащихся столичных школ и гимназий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске порядка 2,5 тысячи юношей и девушек занимаются в инженерных классах. Ребята постигают основы будущей профессии уже со школьной скамьи.