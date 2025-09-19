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Порядка 2,5 тыс. минских школьников занимаются в инженерных классах

19 сентября 2025 17:37
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3D-моделирование, робототехника, программирование и основы искусственного интеллекта: эти направления пользуются все большей популярностью у учащихся столичных школ и гимназий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске порядка 2,5 тысячи юношей и девушек занимаются в инженерных классах. Ребята постигают основы будущей профессии уже со школьной скамьи.

Порядка 2,5 тыс. минских школьников занимаются в инженерных классах-2

Софья Балаганская учится в 11-м классе 74-й столичной гимназии. У нее необычная для девушки мечта: стать авиационным инженером и связать свою жизнь с проектированием и разработкой воздушных судов. 

Порядка 2,5 тыс. минских школьников занимаются в инженерных классах-4

Софья Балаганская, учащаяся Гимназии № 74:
С открытием инженерного класса я поняла, что хочу быть авиационным инженером. Я люблю точность и логику, эти критерии есть у математики и физики – профильных предметах класса.

Порядка 2,5 тыс. минских школьников занимаются в инженерных классах-6

В гимназии открыто два класса инженерного профиля. В них обучаются более 20 юношей и девушек. Ребята на повышенном уровне изучают физику и математику, а еще скретч-программирование, основы искусственного интеллекта, проводят и необычные опыты. 

Необходимые дисциплины будущим инженерам преподают педагоги, которые прошли соответствующие курсы повышения квалификации. А если заинтересованы учителя – будут заинтересованы и дети.

Подробности в видеоматериале.

# Школы Беларуси

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