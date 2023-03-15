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«Чувствую ответственность за свою страну». 40 юных минчан получили паспорта из рук Владимира Кухарева

15 марта 2023 13:45
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Новости Беларуси. В городской ратуше 40 юных минчан получили паспорта. Торжественное мероприятие прошло в рамках акции «Мы – граждане Беларуси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чувствую ответственность за свою страну». 40 юных минчан получили паспорта из рук Владимира Кухарева-1

Первый документ школьникам вручили мэр столицы Владимир Кухарев и помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков. Несмотря на столь юный возраст, ребята уже успели проявить себя и достичь высот в учебе, науке, творчестве и спорте. Кроме паспорта, участники получили флаг Беларуси, издание Конституции и мерч Первого.

«Чувствую ответственность за свою страну». 40 юных минчан получили паспорта из рук Владимира Кухарева-4

Ярослав Гарбуз, ученик гимназии № 24:
Когда я получаю паспорт, я чувствую ответственность за свою страну. Принимал участие в некоторых олимпиадах по точным наукам: математике, физике. Занимал призовые.

«Чувствую ответственность за свою страну». 40 юных минчан получили паспорта из рук Владимира Кухарева-7

Алина Андросюк, ученица средней школы № 32:
Быть патриотом Беларуси – это любить Беларусь, нести ответственность за свою страну, чувствовать, что ты в будущем будешь делать большой вклад в эту страну.

«Чувствую ответственность за свою страну». 40 юных минчан получили паспорта из рук Владимира Кухарева-10

Александр Барсуков, помощник Президента инспектор по Минску:
Для ребят это очень важно, мы во всех школах проводим такие мероприятия, это сегодня так получилось, что здесь собрались лучшие ребята. И им, конечно, вручал паспорт мэр города, и мне так посчастливилось их поздравить. Поэтому это особые ребята, отличники учебы, те, кто на олимпиадах первые места занял, они это заслужили.

«Чувствую ответственность за свою страну». 40 юных минчан получили паспорта из рук Владимира Кухарева-13

Акция «Мы – граждане Беларуси» посвящена Дню Конституции. Патриотическая инициатива была предложена БРСМ в 2004 году. За эти годы она приобрела широкую популярность среди молодежи и по праву считается одной из важных традиций нашей страны.

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# Молодежь Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Александр Барсуков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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