«Чувствую ответственность за свою страну». 40 юных минчан получили паспорта из рук Владимира Кухарева

Новости Беларуси. В городской ратуше 40 юных минчан получили паспорта. Торжественное мероприятие прошло в рамках акции «Мы – граждане Беларуси», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый документ школьникам вручили мэр столицы Владимир Кухарев и помощник Президента – инспектор по Минску Александр Барсуков. Несмотря на столь юный возраст, ребята уже успели проявить себя и достичь высот в учебе, науке, творчестве и спорте. Кроме паспорта, участники получили флаг Беларуси, издание Конституции и мерч Первого.

Ярослав Гарбуз, ученик гимназии № 24:

Когда я получаю паспорт, я чувствую ответственность за свою страну. Принимал участие в некоторых олимпиадах по точным наукам: математике, физике. Занимал призовые.

Алина Андросюк, ученица средней школы № 32:

Быть патриотом Беларуси – это любить Беларусь, нести ответственность за свою страну, чувствовать, что ты в будущем будешь делать большой вклад в эту страну.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:

Для ребят это очень важно, мы во всех школах проводим такие мероприятия, это сегодня так получилось, что здесь собрались лучшие ребята. И им, конечно, вручал паспорт мэр города, и мне так посчастливилось их поздравить. Поэтому это особые ребята, отличники учебы, те, кто на олимпиадах первые места занял, они это заслужили.