Кто представит Минск на конкурсе «Врач года Республики Беларусь – 2022»? Пообщались с одним из лучших детских хирургов

Новости Беларуси. В Минске выбрали победителей городского этапа конкурса «Врач года Республики Беларусь – 2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это педиатры, хирурги, терапевты. Специалисты разного профиля. Они представят Минск на республиканском уровне. В списке лучших и Алексей Кобяк – уролог из 2-й городской детской клинической больницы.

Алексея Кобяка еще в школе больше привлекала биология с химией, чем языки и история. Было решено: пойдет в медицинский. Курс за курсом интерес рос. А одна лекция и вовсе предрешила судьбу. Так и стал детским хирургом.

Алексей Кобяк, врач-уролог 2-й городской детской клинической больницы:

С третьего курса начались мои занятия в студенческом кружке по детской хирургии. Все мое свободное время я пропадал на дежурствах, все свои каникулы проводил в клинике. И к шестому курсу мне уже доверяли какие-то простые операции, я ходил в приемный покой.

Сейчас уже опытный врач с 20-летним стажем ежедневно проводит обходы, операции. И без этого уже не представляет жизнь.

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