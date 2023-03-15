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Кто представит Минск на конкурсе «Врач года Республики Беларусь – 2022»? Пообщались с одним из лучших детских хирургов

15 марта 2023 13:51
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Новости Беларуси. В Минске выбрали победителей городского этапа конкурса «Врач года Республики Беларусь – 2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это педиатры, хирурги, терапевты. Специалисты разного профиля. Они представят Минск на республиканском уровне. В списке лучших и Алексей Кобяк – уролог из 2-й городской детской клинической больницы.

Подробнее в материале Влады Родовской.

Кто представит Минск на конкурсе «Врач года Республики Беларусь – 2022»? Пообщались с одним из лучших детских хирургов-1

Алексея Кобяка еще в школе больше привлекала биология с химией, чем языки и история. Было решено: пойдет в медицинский. Курс за курсом интерес рос. А одна лекция и вовсе предрешила судьбу. Так и стал детским хирургом.

Кто представит Минск на конкурсе «Врач года Республики Беларусь – 2022»? Пообщались с одним из лучших детских хирургов-4

Алексей Кобяк, врач-уролог 2-й городской детской клинической больницы:
С третьего курса начались мои занятия в студенческом кружке по детской хирургии. Все мое свободное время я пропадал на дежурствах, все свои каникулы проводил в клинике. И к шестому курсу мне уже доверяли какие-то простые операции, я ходил в приемный покой.

Сейчас уже опытный врач с 20-летним стажем ежедневно проводит обходы, операции. И без этого уже не представляет жизнь.

Подробнее в видеоматериале.

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# Врачи Беларуси # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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