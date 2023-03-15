Как тепло в домах отразилось на кошельках минчан? Рассказала гендиректор минского ЖКХ
Жить в комфорте, ездить по ровным дорогам, любоваться зеленью и чистотой родного города – право каждого человека, возможность которому обеспечивают коммунальные службы. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как работает столичная система ЖКХ и обсудили планы по наведению порядка и озеленению Минска.
Екатерина Забенько, СТВ:
Зима в этом году была достаточно долгой и снежной. Как сами оцениваете уборку во дворах?
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Для уборки территории от снега максимально задействуем все возможные механизмы. Жители активно в этом году участвовали в помощи по уборке территории от снега.
Екатерина Забенько:
Раньше не очень охотно выходили с лопатами и убирали.
Марина Толстик:
Когда формировали какие-то информационные ресурсы для размещения их в СМИ, мы видели, что большинство дворов выходили даже семьями. Очень было любопытно смотреть, когда территорию вокруг автомобилей убирали сами жители. Конечно, не осталась без внимания и система ЖКХ. Это максимальное количество людей – больше 2 тысяч человек, средства малой механизации. Дать оценку, что все прошло хорошо, – наверное, скривлю душой. Были огрехи, но я хочу сказать, что мы оперативно их увидели с помощью наших жителей, которые информировали о необходимости обратить внимание на ту или иную дворовую территорию, и уже в начале года был принят ряд управленческих решений. Сегодня мы, наблюдая за количеством обращений, за количеством заявок, которые поступают на службу 115, видим, что те решения, кротовые были приняты в январе, дают свой результат.
Екатерина Забенько:
С чем в основном были связаны эти проблемы: с нехваткой техники, людей, с недостаточным информированием?
Марина Толстик:
Думаю, тут можно говорить долго, какие факторы сыграли свою роль. Конечно, хотелось бы отметить помощь города в приобретении дополнительных единиц техники. 40 единиц техники в начале года было приобретено для очистки дворовых территорий от снега. Но на этом не остановились. Сегодня опять сформированы планы, чтобы уже в следующий период войти с большей механизацией для очистки территории от снега.
Екатерина Забенько:
Достаточно продолжительным был отопительный сезон. Он начался достаточно рано – в сентябре, закончится, наверное, ближе к маю. Насколько это дорого обходится и городской казне, и самим жителям?
Марина Толстик:
Хотелось бы отметить, что текущий отопительный сезон хоть и был долгим, но прошел очень комфортно, без сбоев. Система ЖКХ к отопительному сезону была подготовлена. Еще рано подводить итоги, вы правильно сказали, что период отопительного сезона еще не подошел к концу, соответствующие результаты еще будут подводиться. При этом сегодня мы можем сказать, что у нас отсутствовали какие-то крупные аварийные отключения, фактически вся система работала в заданном режиме. Чтобы понимать, способна ли казна, большое это количество денежных средств или нет… Я бы даже не делала на этом акцент, хотела бы сказать, что сегодня процент возмещения денежных средств самим гражданами составляет порядка 20 %, а 80 % затрат на соответствующее стандартам отопление в квартирах, поддержание в надлежащем состоянии обеспечивает бюджет Минска. С полной уверенностью скажу, что средств достаточно для поддержания комфортных условий в наших квартирах, но при этом есть различные механизмы, чтобы сами жители могли где-то экономить (те же регуляторы), и сам жилой дом так сформирован, что у нас есть такие средства, которые тоже могут регулировать систему отопления, и мы следим, чтобы у наших жителей в квартирах было комфортно в любой период года.
ЖКХ пообещало создать комфорт минчанам в кратчайшие сроки. Как это сделают? Подробности здесь.
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