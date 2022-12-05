«Не верю, что меня можно любить». Почему некоторые женщины готовы содержать альфонса?
Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. Кто-то добивается поставленных целей самостоятельно, а кто-то предпочитает это сделать за чужой счет. О том, как некоторые умудряются взобраться на чужую шею, что делать, если вас попросту используют, и почему сейчас потребительское отношение – это привычное дело, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Есть такое явление, как альфонсы, которые живут за счет женщин, что можно сказать об этом случае?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Просто убираем гендерную разницу. Какая разница – мужчина, женщина? Есть психология человека – желание жить за чужой счет. Опять же, масса фильмов про это, про это говорят. Если человек избирает такой путь, неважно мужчина он или женщина. Почему женщины позволяют довольно успешные? В моем случае, когда я с такими клиентками общалась, говорю: «Ты же красивая, привлекательная, ухоженная женщина. Почему тебе на 15-20 лет надо младше и чтобы ты обязательно его содержала?» Ответ был у большинства такой: «Тогда я в нем уверена. Я заплатила, и все в порядке. Я не верю, что меня можно любить». Уже обожглась, были травмы, и так спокойнее.
Ольга Шерснева:
Мне кажется, это проблемы с самооценкой?
Наталья Евтихова:
Там много чего может быть, но по итогу почему позволяет? Потому что ей так спокойнее, выгоднее. Она выше в этой позиции, знает, что все оплачено – ей так спокойнее.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Плюс, некоторым женщинам такое нравится, чтобы рядом с ними был слабый мужчина, а они чувствовали себя сильной женщиной.
Наталья Евтихова:
Да, опять же, позиция сверху, власти. Второй момент – все-таки ее уровня либо выше, возможно, сложно найти партнера. Такое тоже у меня было в практике. Она говорит: «Я в своем городе не могу найти». Город белорусский. В результате нашла за границей. Нашла этот выход. Она не хотела ниже, но по ее статусу очень сложно было найти мужчину. Поэтому теперь в Италии она.
Юлия Самусенко:
Некоторые женщины могут, допустим, не сразу распознать, что у мужчины корыстные цели. Как распознать вовремя альфонса? Понять, что все-таки не из-за любви он сейчас рядом?
Наталья Евтихова:
Если это очень профессиональный альфонс, то никак вы не распознаете.
Юлия Самусенко:
То есть даже так может быть?
Наталья Евтихова:
Конечно, это если слабенький, непрофессиональный, он проколется. Если это уже его профессия и, скажем, способ зарабатывать – это будет настолько изящно, мягко, что только через полгода-год можно будет понять.
Юлия Самусенко:
Наверное, эти мужчины очень хорошо знают женскую натуру, психологию и в этом разбираются.
Наталья Евтихова:
Конечно.
Ольга Шерснева:
Я сейчас прямо напугана, не буду никому верить.
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