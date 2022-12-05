«Не верю, что меня можно любить». Почему некоторые женщины готовы содержать альфонса?

Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. Кто-то добивается поставленных целей самостоятельно, а кто-то предпочитает это сделать за чужой счет. О том, как некоторые умудряются взобраться на чужую шею, что делать, если вас попросту используют, и почему сейчас потребительское отношение – это привычное дело, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Есть такое явление, как альфонсы, которые живут за счет женщин, что можно сказать об этом случае?

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:

Просто убираем гендерную разницу. Какая разница – мужчина, женщина? Есть психология человека – желание жить за чужой счет. Опять же, масса фильмов про это, про это говорят. Если человек избирает такой путь, неважно мужчина он или женщина. Почему женщины позволяют довольно успешные? В моем случае, когда я с такими клиентками общалась, говорю: «Ты же красивая, привлекательная, ухоженная женщина. Почему тебе на 15-20 лет надо младше и чтобы ты обязательно его содержала?» Ответ был у большинства такой: «Тогда я в нем уверена. Я заплатила, и все в порядке. Я не верю, что меня можно любить». Уже обожглась, были травмы, и так спокойнее. Ольга Шерснева:

Мне кажется, это проблемы с самооценкой? Наталья Евтихова:

Там много чего может быть, но по итогу почему позволяет? Потому что ей так спокойнее, выгоднее. Она выше в этой позиции, знает, что все оплачено – ей так спокойнее. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Плюс, некоторым женщинам такое нравится, чтобы рядом с ними был слабый мужчина, а они чувствовали себя сильной женщиной.