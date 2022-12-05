Сходите за покупками и настроением. В Минске появилось много новогодних локаций

Новости Беларуси. Минск уже вовсю готовится к Новому году. Праздничная атмосфера ощущается как на центральных улицах и площадях, так и на витринах магазинов. В приготовлениях задействованы разные службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Белоснежно и морозно. Минчане уже живут предвкушением новогодних праздников. Настроение создают и многочисленные локации, которые уже появились на улицах столицы. 8-метровая елка у Дворца спорта в 2022 году надела фиолетово-сиреневый наряд. Рядом рыцарский городок и сцена. С 25 декабря по 7 января каждый вечер здесь можно будет увидеть интерактивное театрализованное шоу «Сказка в моменте».