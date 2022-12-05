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Сходите за покупками и настроением. В Минске появилось много новогодних локаций

05 декабря 2022 15:18
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Новости Беларуси. Минск уже вовсю готовится к Новому году. Праздничная атмосфера ощущается как на центральных улицах и площадях, так и на витринах магазинов. В приготовлениях задействованы разные службы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что уже успели сделать, узнавала Дарья Седун.

Сходите за покупками и настроением. В Минске появилось много новогодних локаций-1

Белоснежно и морозно. Минчане уже живут предвкушением новогодних праздников. Настроение создают и многочисленные локации, которые уже появились на улицах столицы. 8-метровая елка у Дворца спорта в 2022 году надела фиолетово-сиреневый наряд. Рядом рыцарский городок и сцена. С 25 декабря по 7 января каждый вечер здесь можно будет увидеть интерактивное театрализованное шоу «Сказка в моменте».

Подробности – в видео.

Сходите за покупками и настроением. В Минске появилось много новогодних локаций-4

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# Новый год # общество # Дарья Седун # Татьяна Бугоркова # Сергей Бубкин # Элина Драгун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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