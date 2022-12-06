Зимняя рыбалка. Какой должна быть толщина безопасного льда и как её проверить?
Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Зимняя рыбалка – мне кажется, это одно из самых популярных хобби наших белорусских мужчин.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
И не самых безопасных, я бы сказала. Как только у нас наступает чуть-чуть минус, а иногда даже ноль градусов, ты уже начинаешь созерцать этих бессмертных товарищей, которые сидят и занимаются своим любимым делом. Евгений, как здесь соблюдать правила безопасности?
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
Вы абсолютно правильно сказали – бессмертные люди. На самом деле зимняя рыбалка – это отличный способ проведения своего времени, хорошее занятие и действительно сегодня популярное. Очень важно соблюдать элементарные правила безопасности. Самая главная безопасность – это лед. То есть толщина льда должна быть соответствующая.
Юлия Самусенко:
Как его проверить?
Евгений Барановский:
Проверить очень просто – по цвету. То есть, если не знаешь, простой человек – как проверить?
Юлия Самусенко:
Хотя бы дождаться сильных морозов.
Евгений Барановский:
Сильные морозы – это хороший показатель однозначно.
Ольга Шерснева:
Не всегда у нас бывают сильные морозы.
Евгений Барановский:
У нас, да. Последние годы сильных морозов не было, поэтому особенно актуальный вопрос толщины льда.
Ольга Шерснева:
Какого он должен быть цвета, чтобы он был безопасным?
Евгений Барановский:
Прозрачный синий цвет. Может быть, знаете, показывают кадры Байкала, он прямо красивым таким синим цветом на больших площадях распространяется. Синий прозрачный цвет – это значит, что лед безопасен, его толщина более 10 сантиметров.
Ольга Шерснева:
Какой цвет должен насторожить?
Евгений Барановский:
Белый непрозрачный цвет либо такой серый с крапинкой – это очень опасный лед, толщина его от 1 до 3 сантиметров.
Ольга Шерснева:
Просто сразу ассоциация, он всегда еще запорошен снегом. Нужно расчищать и смотреть?
Евгений Барановский:
Лучше расчистить. Вообще, с собой хорошо взять какую-то палку либо еще другое приспособление и проверить его на прочность. При легких ударах, в принципе, крепкий лед покажет себя, так же как и слабый. То есть тонкий лед сразу проломится, и вы это обязательно увидите.
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