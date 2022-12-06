Зимняя рыбалка. Какой должна быть толщина безопасного льда и как её проверить?

Белорусская зима – идеальное время для активного отдыха. Этому способствуют длительные новогодние праздники и холодная погода, в которую так и хочется согреться. Снег со льдом делает маленькие радости доступными – например, коньки или лыжи. О том, так ли безопасны эти снежные забавы и как избежать травм, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Зимняя рыбалка – мне кажется, это одно из самых популярных хобби наших белорусских мужчин. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

И не самых безопасных, я бы сказала. Как только у нас наступает чуть-чуть минус, а иногда даже ноль градусов, ты уже начинаешь созерцать этих бессмертных товарищей, которые сидят и занимаются своим любимым делом. Евгений, как здесь соблюдать правила безопасности?

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Вы абсолютно правильно сказали – бессмертные люди. На самом деле зимняя рыбалка – это отличный способ проведения своего времени, хорошее занятие и действительно сегодня популярное. Очень важно соблюдать элементарные правила безопасности. Самая главная безопасность – это лед. То есть толщина льда должна быть соответствующая. Юлия Самусенко:

Как его проверить? Евгений Барановский:

Проверить очень просто – по цвету. То есть, если не знаешь, простой человек – как проверить? Юлия Самусенко:

Хотя бы дождаться сильных морозов. Евгений Барановский:

Сильные морозы – это хороший показатель однозначно.

Ольга Шерснева:

Не всегда у нас бывают сильные морозы. Евгений Барановский:

У нас, да. Последние годы сильных морозов не было, поэтому особенно актуальный вопрос толщины льда. Ольга Шерснева:

Какого он должен быть цвета, чтобы он был безопасным? Евгений Барановский:

Прозрачный синий цвет. Может быть, знаете, показывают кадры Байкала, он прямо красивым таким синим цветом на больших площадях распространяется. Синий прозрачный цвет – это значит, что лед безопасен, его толщина более 10 сантиметров. Ольга Шерснева:

Какой цвет должен насторожить?