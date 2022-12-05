Повеселиться или что-то купить за твой счет. Почему некоторые люди позволяют пользоваться собой?

Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. Кто-то добивается поставленных целей самостоятельно, а кто-то предпочитает это сделать за чужой счет. О том, как некоторые умудряются взобраться на чужую шею, что делать, если вас попросту используют, и почему сейчас потребительское отношение – это привычное дело, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мы часто сталкиваемся с дружбой, когда друзья ищут только какие-то выгоды. Я думаю, что все сталкивались, и я сталкивалась с такими моментами, когда друзья хотят повеселиться, что-то купить за твой счет. Были ли у вас такие моменты, Ирина?

Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог, HR:

Очень, честно говоря, стараюсь избирательно относиться к друзьям, потому что это все-таки люди, которые ближе к тебе. Они тебя знают уже без всяких масок, купюр. Поэтому в моем окружении таких нет. Потому что я очень фильтрую людей, кто со мной. У меня тоже есть определенное отношение к деньгам, потому что я знаю, как они достаются в том числе. Советом, рекомендацией, консультацией – нематериальными какими-то вариантами, опять же, деньгами, если ты понимаешь реально, что человеку нужно. Сам обращаешься бывает, всякие истории в жизни случаются. Когда ты сам тоже видишь эту отдачу, тепло, что человек с тобой не просто для того, чтобы покрасоваться либо как-то преподнести себя на твоем фоне, в другом свете – это очень ценно. Стараешься таких беречь, держать ближе к себе, как-то тоже обогреть и давать больше заботы. Если касаться уже финансов – это, конечно, уже, мне кажется, потеря себя какая-то. То есть на фоне других быть круче, лучше – чаще всего такие люди, на самом деле, очень опустошенные внутри. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Несчастные, я бы даже так сказала. Ольга Шерснева:

Есть люди, которые просто не могут отказать. Юлия Самусенко:

Это тоже слабость.