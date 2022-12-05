Повеселиться или что-то купить за твой счет. Почему некоторые люди позволяют пользоваться собой?
Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. Кто-то добивается поставленных целей самостоятельно, а кто-то предпочитает это сделать за чужой счет. О том, как некоторые умудряются взобраться на чужую шею, что делать, если вас попросту используют, и почему сейчас потребительское отношение – это привычное дело, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мы часто сталкиваемся с дружбой, когда друзья ищут только какие-то выгоды. Я думаю, что все сталкивались, и я сталкивалась с такими моментами, когда друзья хотят повеселиться, что-то купить за твой счет. Были ли у вас такие моменты, Ирина?
Ирина Каленчук, карьерный консультант, психолог, HR:
Очень, честно говоря, стараюсь избирательно относиться к друзьям, потому что это все-таки люди, которые ближе к тебе. Они тебя знают уже без всяких масок, купюр. Поэтому в моем окружении таких нет. Потому что я очень фильтрую людей, кто со мной. У меня тоже есть определенное отношение к деньгам, потому что я знаю, как они достаются в том числе. Советом, рекомендацией, консультацией – нематериальными какими-то вариантами, опять же, деньгами, если ты понимаешь реально, что человеку нужно. Сам обращаешься бывает, всякие истории в жизни случаются. Когда ты сам тоже видишь эту отдачу, тепло, что человек с тобой не просто для того, чтобы покрасоваться либо как-то преподнести себя на твоем фоне, в другом свете – это очень ценно. Стараешься таких беречь, держать ближе к себе, как-то тоже обогреть и давать больше заботы. Если касаться уже финансов – это, конечно, уже, мне кажется, потеря себя какая-то. То есть на фоне других быть круче, лучше – чаще всего такие люди, на самом деле, очень опустошенные внутри.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Несчастные, я бы даже так сказала.
Ольга Шерснева:
Есть люди, которые просто не могут отказать.
Юлия Самусенко:
Это тоже слабость.
Ирина Каленчук:
Умение сказать нет в нужный момент как раз, когда вроде бы как ситуация подталкивает. Даже бывает такое, что люди во вред себе это делают. То есть мы не можем ответить нет. Даже те же деньги, например, какая-то помощь или время не совсем удобное – ты все равно как-то во вред себе действуешь. Опять же, без личных границ очень сложно выстроить какую-то вообще иерархию отношений, неважно – с друзьями, родителями. Бывает такое, что просто если человек классно зарабатывает, даже семья бывает пользуется тем, что можно деньги взять. Начинается какое-то именно потребительство и уже воспринимается как должное. От этого очень многим сложно отойти. Успешные люди очень часто делятся этими историями. Поэтому, безусловно, нужно создавать ценность того, что ты делаешь. Потому что это тоже не просто так, это твои усилия, старания, ради которых ты вкладывался. На самом деле, даже когда ты строишь карьеру, тоже чем-то жертвуешь, то есть временем, возможно общением – это очень часто. Чтобы каждый знал свою цену, есть такая крутая картинка, когда айсберг показываем. Вроде как он такой сильный, добился успехов, но внизу под ним то, что мы не замечаем. Это очень важно и четко нужно тоже подсвечивать окружающим, чтобы они тоже понимали ценность этого.
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