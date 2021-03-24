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Жительница Минска: нечестно и несправедливо другим государствам вмешиваться в наши дела

24 марта 2021 18:34
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Новости Беларуси. Белорусы 24 марта пикетировали дипмиссии Польши и Литвы с требованием не вмешиваться во внутренние дела нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Минска: нечестно и несправедливо другим государствам вмешиваться в наши дела-1

Позиция тех, кто сегодня собрался у посольств иностранных государств, однозначна: Беларусь не должна и не будет жить по чужой указке.

Жительница Минска: нечестно и несправедливо другим государствам вмешиваться в наши дела-4

Я вот сегодня, лично я, пришла только для того, чтобы сказать: нечестно и несправедливо другим государствам вмешиваться в наши дела. Мы сами разберемся. Мы, белорусы, – все-таки самодостаточный народ, мы сами знаем, что нам делать.

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# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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