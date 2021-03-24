«Получается белорусское чудо очередное». Сергей Мусиенко о новых данных республиканского опроса ЕCOOМ

Новости Беларуси. Оценка благосостояния, политика и доверия к СМИ. Стали известны новые данные масштабного социологического исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале 2021 года был проведен республиканский опрос общественного мнения «Социальное мышление». Организатором выступил Аналитический центр ЕCOOМ с привлечением фонда «Украинская политика» и аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. Главная цель – изучить запросы и ожидания общества, собрать предложения населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Что показали последние обработанные данные, спросим у Сергея Мусиенко, директора Аналитического центра ECOOM.

Илона Волынец, СТВ:

Вторая часть масштабного исследования, которое проводил ваш центр, уже больше касалась вопросов экономики, СМИ. Наверное, то, что волнует больше всего каждого белоруса – это вопрос собственного достатка. На вопрос «Как изменилось ваше материальное положение за последний год?» 29,2 % белорусов ответили, что не изменилось. А как вообще это возможно? Тут вроде бы весь мир стонет от COVID, того, что нет работы, все закрыто, все плохо и как выжить.

Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра ECOOM:

Слушайте, это получается белорусское чудо очередное. Потому что вы обратили внимание на группировку в стабильности – 30 %, она приятна, но 15 % стали жить лучше. Ответ еще более интересный, потому что, ну, это удивительно, да? Но, с другой стороны, мы видим, что и пенсии увеличились, и квартплата не увеличилась, по сути, тоже, и предприятия работают, люди ходят по магазинам. Живут нормальной жизнью, да? То, что надо маску надевать при входе в заведения – это не является тем, что тебя будут класть на землю, как в Чехии, избивать, или, как в Голландии, пробивать голову. И это удивительно, потому что мы служим примером, о чем европейские газеты уже начали писать. Нормальное отношение к эпидемиологической ситуации. Вот это отражение ощущения людей, что нормально и стал жить лучше, явственно оно присутствует в ответах.

За годы независимости белорусы приобрели фундаментальное базовое качество: самим искать, выживать Илона Волынец:

Интересными получились и ответы на вопрос «Если ли в ближайшем будущем ухудшится экономическая ситуация, то как вы поступите?» Судя по ответам, бастовать, протестовать особо никто не собирается. Сергей Мусиенко:

Да, вы знаете, замечательная цифра там – 63 %. Она западает в сознание. Дело в том, что вот это результат, который мы сегодня представили – это третья часть. Первая была до Всебелорусского народного собрания, потом много цифр представил Президент. И он тогда в докладе вспомнил эту цифру, понимаете? Она настолько входит в сознание, что в самом деле социум изменился. За годы независимости приобрели вот это фундаментальное базовое качество: самим искать, выживать. Да, надеяться на государство, но это тот последний барьер, к которому я прибегу. Там защита будет, да, но двигаться самому.

Илона Волынец:

Но мы же представлены и в интернете активно. Сергей Мусиенко:

Здесь интересная произошла вещь. Задавая вопросы, хотим получать ответы, а здесь получили себе вопрос. А YouTube – это кто? Куда относится? К социальным медиа, мессенджерам? Ну, не телевидение. Если его отдельно прописать в этих вопросах, то понизится ли рейтинг телевидения и мессенджеров, и радио? Как ни удивительно, что радио в YouTube стало транслировать часто свои передачи, эфиры и за счет этого приподнимает свой рейтинг. Понимаете, какая интересная вещь? И телевизионная программа, которая выходит в мессенджер – мы тоже это видим.

Коллаборация происходит. Вы начинаете работать на чужих площадках, это приносит плоды, вы подымаете свой рейтинг, приподымаете соседние, но за счет профессионализма – это тоже показал вопрос – достоверность ваша, актуальность как классического медиа, она становится, и оперативность растет. То есть вы солиднее выглядите. Все больше оценок, что средства массовой информации – это средства массового воздействия. Телефон в кармане, который достал на перекрестке во время аварии, свой хайп поймал на крови и на чем-то. И вот учиться с этим быстрым контентом. Но люди видят, что быстрота – это не значит проверенная информация, и фейк, и уже заложено вот это недоверие. И это тоже отражение нашло. И то, что мы увидели – что у телевидения есть будущее. Как и у газет обычных бумажных, потому что они вышли в интернет.

Нас не планировали к независимости, государственности, благосостоянию – это огромное-огромное стечение обстоятельств Илона Волынец:

Тема политики сейчас больше всего интересует белорусов. Как вы думаете, это явление временное или нет? Сергей Мусиенко:

Это и ситуативная часть, конечно. Безусловно. Это тот вызов, который мы получили. Вы знаете, на мой взгляд, нам досталась государственность, независимость по большому счету по остаточному принципу, даром. Нам отписали, сказали: живите как хотите. То, что на вашей территории – ваше, а наш там золотой запас и все остальное, энергоносители. Выживайте как хотите. Вот мы выжили.

То есть по большому счету нас не планировали к независимости, государственности, благосостоянию – это огромное-огромное стечение обстоятельств. Мы должны были территорией быть типа Приднестровья, Чечни, как это ни кощунственно звучит. Вот к этому готовили, и мы это видим сейчас в заявлениях Госдепа США и иных лиц, потому что эта территория здесь случайно зацепилась и создает нам проблемы, давайте вернемся к тому первоначальному плану. И это страшная история, потому что незрелая, даже ее трудно назвать демократией после событий избирательной кампании в США – такой прыщавый подросток-переросток с каким-то питбулем, обкуренный, с винчестером, который там можно приобрести, пытается на своих условиях навязать всем правила. Сергей Мусиенко о протестах в США: «Ведущая демократия сама себя демократически пристрелила» И вот они сейчас на очень серьезном переломе трансформационном, политологическом, и они пытаются из нас сделать вот эту ситуацию, которую хотели и 25 лет назад, и сами сейчас оказались в этой ловушке.

США с положительным рейтингом 4 %, Россия 16,8 % и Китай 16,3 % – это о многом говорит Илона Волынец:

Мне кажется, что ваше исследование показало, что белорусы-то тоже не слепые. Сергей Мусиенко:

Это приятно. Илона Волынец:

Простые белорусы понимают позиции отдельных стран по отношению к нам. На вопрос «Как оценивают белорусы отношения других стран к тому, что происходит у нас» что мы видим? Сергей Мусиенко:

Очень адекватная оценка: США с положительным рейтингом 4 %, Россия 16,8 % и Китай 16,3 % – это о многом говорит. То же самое как Польши 6,4 % или Украины 5 %. Сразу четко понятно: люди представляют – значит, вы сработали, донесли, какие-то другие источники информации. Потому что сейчас мир очень сложный: там дети живут, родные, близкие, друзья, знакомые. Обмениваются, знают, что средний человек в Нью-Йорке полечится от COVID – 37 тысяч долларов, но может быть и 80. Люди не хотят в больницу, полиция приезжает, забирает, перекладывает на носилки в наручниках на скорую. Представляете? Кадры тоже в интернете. Илона Волынец:

Но при этом буквально вчера американцы заявили, что готовы организовать нам выборы, и в открытую призывают к участию в несанкционированных акциях.