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Онлайн-торговлю лекарствами в Беларуси могут сделать постоянной

24 марта 2021 18:26
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Новости Беларуси. Минздрав обнародовал для общественного обсуждения проект указа об онлайн-торговле лекарствами. Ее могут разрешить на постоянной основе, а не временно, как сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пандемии коронавируса продажа лекарств через интернет разрешена до 1 июля 2021 года. Если примут новый указ, то аптеки смогут торговать онлайн по разрешению Госфармнадзора и на условиях, утвержденных Минздравом. Из обоснования к проекту указа следует, что торговля рецептурными препаратами через интернет вряд ли будет разрешена. Новшество коснется только безрецептурных.

Больше новостей экономики за 24 марта здесь.

# Лекарства # общество # Наталья Надольская

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