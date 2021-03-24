Онлайн-торговлю лекарствами в Беларуси могут сделать постоянной

Новости Беларуси. Минздрав обнародовал для общественного обсуждения проект указа об онлайн-торговле лекарствами. Ее могут разрешить на постоянной основе, а не временно, как сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пандемии коронавируса продажа лекарств через интернет разрешена до 1 июля 2021 года. Если примут новый указ, то аптеки смогут торговать онлайн по разрешению Госфармнадзора и на условиях, утвержденных Минздравом. Из обоснования к проекту указа следует, что торговля рецептурными препаратами через интернет вряд ли будет разрешена. Новшество коснется только безрецептурных.