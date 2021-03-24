В ООН приняли очередную резолюцию по Беларуси. Реакция МИД
Новости Беларуси. Отдельные страны Запада не оставляют попыток навязать свое мнение, используя разные инструменты. Ареной для политических амбиций стала ООН. 24 марта в Организации приняли очередную резолюцию по Беларуси. На этот раз содержание связано с правами человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комментируя документ, официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что на свет появился очередной документ, который советы по правам человека штампует под давлением отдельных стран Запада с завидной регулярностью и плодовитостью.
Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:
Печально, конечно, что ряд государств упорно пытается превратить главный правозащитный орган ООН в механизм реализации своих политических целей, не имеющих ни малейшего отношения к правам человека. Вопреки всем принципам Организации, нормам международного права, да и просто логике и здравому смыслу – ведь решение СПЧ принято против правил процедуры меньшинством, а не большинством голосов. А ведь всего неделю назад тот же Совет утвердил доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору Беларуси в сфере прав человека. И во время обзора большинство стран – членов Совета положительно оценили работу Беларуси в данной сфере. Сегодня мы видим разворот в диаметрально противоположную сторону.
Добавим, семь стран, включая Россию, не поддержали принятие резолюции.