В ООН приняли очередную резолюцию по Беларуси. Реакция МИД

Новости Беларуси. Отдельные страны Запада не оставляют попыток навязать свое мнение, используя разные инструменты. Ареной для политических амбиций стала ООН. 24 марта в Организации приняли очередную резолюцию по Беларуси. На этот раз содержание связано с правами человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментируя документ, официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что на свет появился очередной документ, который советы по правам человека штампует под давлением отдельных стран Запада с завидной регулярностью и плодовитостью.