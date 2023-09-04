Жители Восточной Украины считаются вторым сортом. Почему такого никогда не произойдёт в Беларуси?

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу « По существу » врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Ну конечно. Потому что у нас даже в советское время проводилась разумная политика, направленная на одинаковое отношение к западным и восточным регионам. Вот то, что привел уважаемый коллега примеры. Ведь огромные деньги, средства были направлены на развитие Западной Беларуси, которая была отсталой аграрной-сырьевой частью межвоенной Польши, чтобы поднять уровень жизни населения. И это было сделано, несмотря на все трудности. В современной Республике Беларусь, опять же, благодаря принципиальной позиции нашего Президента, нет такого раздела на западные, восточные регионы и еще какие-то.

А возьмите ту же самую Украину и посмотрите. Там же, фактически, Восточная Украина и люди, которые ее населяют, рассматриваются как граждане второго сорта. Вот Западная Украина – это да, это их все. А Восточная – это что-то такое… Сами украинские власти заложили и транслируют дальше этот раздел. И видим, к чему это привело.

Алена Сырова, СТВ:

Но в свою очередь Восточная Украина часто обижалась на Западную. Мол, мы пашем, мы добываем ручками своими, а вы прогуливаете.

Кирилл Казаков:

А вы из Карпат лес вырезаете и вывозите.

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