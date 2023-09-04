Андрейченко: товарооборот составил 23,5 миллиарда долларов только за первое полугодие 2023 года

Бюджет Союзного государства в 2024 году увеличится более чем на треть. Вопросы интеграции Беларуси и России сегодня, 4 сентября, обсуждали в Пскове парламентарии двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им предстоит еще не мало сделать в унификации законодательства государств.

Предусматриваются активизация межрегионального и приграничного сотрудничества, механизмы преодоления экономических санкций, ответ на современные вызовы и угрозы. Нас объединяет общая история и об этом помнят не только элиты. А чтобы дружба народов была подкреплена устойчивым развитием экономики, реализуется немало Союзных программ. Постоянно увеличивается товарооборот.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Только за первое полугодие этого года 23,5 миллиарда долларов составил товарооборот. Это плюс 3,5 миллиарда к прошлому году. Но нужно двигаться дальше. И мы видим, что важный резерв в этом – это, конечно, приграничное, межрегиональное сотрудничество. Что касается приграничного сотрудничества, мы сегодня решили, что нам, Парламентскому собранию, нужно в ближайшее время разработать модельный закон о развитии приграничного сотрудничества.

Отметим, что заседание Парламентского собрания прошло в приграничном регионе. Ранее депутаты встречались в Брянске и Витебске. Следующая встреча планируется в Смоленске.