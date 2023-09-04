«Какая-то историческая рана». Есть ли разница между Восточной и Западной Беларусью?

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.
Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте еще раз вернемся к Пинску. Вы у нас единственный, кто сейчас представляет Западную Беларусь. Я 15 лет назад снимал фильм между Восточной и Западной Беларусью. Я был в Мстиславле, еще 15 лет назад разницы не нашел. Конечно, как журналист поддался тем веяниям, которые есть в Украине. Западная и Восточная Украина – этот разлом виден и сейчас. Он был виден электорально, он сейчас виден по войне. Насколько у нас видна история? Мы, тысячу общаясь с Брестом, Гродно, не понимали, что люди из другой страны, из другого края. Они все белорусы. У нас такой разницы наверняка нет. Но все-таки подтвердите или опровергните мое мнение.
Юрий Бушик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома:
Я думаю, вы абсолютно правы. Каких-либо существенных различий нет, чтобы говорить что это абсолютно разные части света, части одного государства. Да, скорее, это какая-то историческая рана в контексте того, что мы называем польской оккупацией, которая нашла определенное отражение, но не так, чтобы говорить, что есть серьезное различие. Посмотрите, в 1939 году у нас с приходом советской власти образовалась промышленность. Может быть, она немножко младше, чем Восточная Беларусь, но она тоже появилась, социальная сфера, инфраструктура, административно-территориальное устройство – все то, чем мы сегодня пользуемся, живем, не задумываясь, было заложено именно тогда. Сейчас приходится говорить о различных юбилеях организаций. У нас, например, празднуют 75, 80 лет. Начинаешь смотреть год образования фабрики, завода, мясокомбината – 1939 год, 1940-й, потом уже послевоенное время. Это о чем говорит? Что та база развития пришла именно тогда.
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