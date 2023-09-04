«Какая-то историческая рана». Есть ли разница между Восточной и Западной Беларусью?

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.

Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте еще раз вернемся к Пинску. Вы у нас единственный, кто сейчас представляет Западную Беларусь. Я 15 лет назад снимал фильм между Восточной и Западной Беларусью. Я был в Мстиславле, еще 15 лет назад разницы не нашел. Конечно, как журналист поддался тем веяниям, которые есть в Украине. Западная и Восточная Украина – этот разлом виден и сейчас. Он был виден электорально, он сейчас виден по войне. Насколько у нас видна история? Мы, тысячу общаясь с Брестом, Гродно, не понимали, что люди из другой страны, из другого края. Они все белорусы. У нас такой разницы наверняка нет. Но все-таки подтвердите или опровергните мое мнение.