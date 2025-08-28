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20 семей из Украины получили матпомощь к новому учебному году от Красного креста

28 августа 2025 17:45
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Соберем детей к школе. Накануне учебного года Красный Крест помогает нуждающимся семьям подготовиться к новому учебному году, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

20 семей из Украины получили матпомощь к новому учебному году от Красного креста-2

Около 20 семей, которые приехали в Беларусь из Украины, получили денежные сертификаты на приобретение школьных товаров. Всего в Минске помощь к новому учебному году ожидает более 2000 семей из социально уязвимых категорий. Марафон добра продлится до 12 сентября.

20 семей из Украины получили матпомощь к новому учебному году от Красного креста-4

Анна Кричмар:
Я приехала из Харьковской области, город Купянск. Мы приехали с двумя детьми. И уже третий год здесь. Красный Крест, конечно, помогает.

20 семей из Украины получили матпомощь к новому учебному году от Красного креста-6

Наталья Савенок, специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Мы пригласили их не только для получения сертификатов, но и чтобы немножко рассказать им о системе образования в Республике Беларусь. Потому что у многих дети пойдут впервые в школу в Республике Беларусь.

# школа # Наталья Савенок # Красный Крест

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