20 семей из Украины получили матпомощь к новому учебному году от Красного креста

Соберем детей к школе. Накануне учебного года Красный Крест помогает нуждающимся семьям подготовиться к новому учебному году, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 20 семей, которые приехали в Беларусь из Украины, получили денежные сертификаты на приобретение школьных товаров. Всего в Минске помощь к новому учебному году ожидает более 2000 семей из социально уязвимых категорий. Марафон добра продлится до 12 сентября.

Анна Кричмар:

Я приехала из Харьковской области, город Купянск. Мы приехали с двумя детьми. И уже третий год здесь. Красный Крест, конечно, помогает.