Дзермант: опыт Сталина в культуре был хорош, потому что само руководство пристально следило за сферой

Алексей Дзермант, политолог:

С одной стороны, по остаточному принципу мы до сих пор часто очень относимся к культуре, к литературе, к музыке, к искусству. А с другой стороны, там все равно роятся определенные вредоносные идейки. И в этом смысле опыт сталинский чем был хорош? А тем, что, с одной стороны, само руководство, сама система очень пристально следила за этой сферой. Был определенный заказ.

Мы знаем, что сам Иосиф Виссарионович и книги читал, и фильмы смотрел – держал руку на пульсе. В этом смысле белорусское государство, которое уже справилось с первоначальными проблемами выживания экономического, сейчас входит в ту фазу, и это видно по готовности и Президента, и государства – обратить самое пристальное внимание на сферу творческую.