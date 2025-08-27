Дзермант: опыт Сталина в культуре был хорош, потому что само руководство пристально следило за сферой

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Алексей Дзермант, политолог:
С одной стороны, по остаточному принципу мы до сих пор часто очень относимся к культуре, к литературе, к музыке, к искусству. А с другой стороны, там все равно роятся определенные вредоносные идейки. И в этом смысле опыт сталинский чем был хорош? А тем, что, с одной стороны, само руководство, сама система очень пристально следила за этой сферой. Был определенный заказ.
Мы знаем, что сам Иосиф Виссарионович и книги читал, и фильмы смотрел – держал руку на пульсе. В этом смысле белорусское государство, которое уже справилось с первоначальными проблемами выживания экономического, сейчас входит в ту фазу, и это видно по готовности и Президента, и государства – обратить самое пристальное внимание на сферу творческую.
Алексей Дзермант:
Да, где-то, может быть, нам не хватает формулировки точного заказа, какой-то конкретики для творцов, чтобы было понятно им, хотя бы людям, которые хотят помогать нашему государству, куда двигаться, что делать, над чем работать.
Сейчас огромный проект исторического музея, там многие художники работают и творцы. Но это нужно сделать вот какой-то системой, не до конца повторить советскую, но ее лучшие, необходимые нам сегодня черты воспроизвести.
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