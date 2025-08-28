Как с картинки – Лукашенко оценил овощи, выращенные в сельхозпредприятии «Рассвет»

Тема картофелеводства вновь оказалась заглавной в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область. Здесь на примере сельхозпредприятия «Рассвет» шла речь о республиканских масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете?

– 84 % белорусского.

– А 16 %?

– А 16 %… Там осталось немножко заменить. Пекарню построим, будет булка.

– Когда построишь пекарню?

– В начале года следующего.

– Начало? Это январь?

– Февраль.

– Хорошо, в феврале будет пекарня. В феврале они полностью на 100 % производят свое. И все же полезнее есть овощи в свежем виде. Речь не о картошке, конечно... В «Рассвете» много других выращивают. Один к одному: капуста, свекла, морковь. Как с картинки!

– Это тоже все твое?

– Да, это все мое.

– Свеклу ты уже начал убирать?

– Да, свеклу уже мы убираем. Стабфонд у меня тоже и свеклы, и лука, и картофеля.

– Морковь эта тоже твоя?

– Ну это ты уже лучшую выбрал, конечно. У тебя такой нет.

– Нет, мы же не покупали на рынке. Это своя. Полнейшая импровизация от Президента, проверка на показуху от первого лица.

– Сломать можно.

– Да не надо ломать, надо срезать. И вдоль надо, вдоль не сломаешь. Посмотреть, что у нее за вкус.

– Ножи все позабирали.

– Так есть же у генерала. Алена, у тебя есть нож?

– Я не генерал, ножа нет.

– Намек я твой понял. В Витебскую область пойдешь генерал-губернатором. Нет?

– Это очень ответственно.

– Ну вот, давай. Дай я сам. Какую?

– Любую, конечно.

– Я среднюю возьму, хорошо?

– Конечно. Вы имеете в виду, что кольцо это?

– Ну я сейчас попробую. Кольцо и будет, но оно у тебя слишком зеленое какое-то, страшное.

– Еще она растет. Мы ее не трогаем, вот она стоит не так далеко.

– Сейчас пойдем посмотрим. Я не чищу ее, а обрезаю. Ты же не будешь есть так. На, пробуй. Хорошая. Согласитесь, приятно, не разочаровываться и понимать, что оболочка и начинка в соответствии.