Как с картинки – Лукашенко оценил овощи, выращенные в сельхозпредприятии «Рассвет»

Тема картофелеводства вновь оказалась заглавной в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область. Здесь на примере сельхозпредприятия «Рассвет» шла речь о республиканских масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема картофелеводства вновь оказалась заглавной в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область. Здесь на примере сельхозпредприятия «Рассвет» шла речь о республиканских масштабах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете?
– 84 % белорусского.
– А 16 %?
– А 16 %… Там осталось немножко заменить. Пекарню построим, будет булка.
– Когда построишь пекарню?
– В начале года следующего.
– Начало? Это январь?
– Февраль.
– Хорошо, в феврале будет пекарня. В феврале они полностью на 100 % производят свое.
И все же полезнее есть овощи в свежем виде. Речь не о картошке, конечно... В «Рассвете» много других выращивают. Один к одному: капуста, свекла, морковь. Как с картинки!
– Это тоже все твое?
– Да, это все мое.
– Свеклу ты уже начал убирать?
– Да, свеклу уже мы убираем. Стабфонд у меня тоже и свеклы, и лука, и картофеля.
– Морковь эта тоже твоя?
– Ну это ты уже лучшую выбрал, конечно. У тебя такой нет.
– Нет, мы же не покупали на рынке. Это своя.
Полнейшая импровизация от Президента, проверка на показуху от первого лица.
– Сломать можно.
– Да не надо ломать, надо срезать. И вдоль надо, вдоль не сломаешь. Посмотреть, что у нее за вкус.
– Ножи все позабирали.
– Так есть же у генерала. Алена, у тебя есть нож?
– Я не генерал, ножа нет.
– Намек я твой понял. В Витебскую область пойдешь генерал-губернатором. Нет?
– Это очень ответственно.
– Ну вот, давай. Дай я сам. Какую?
– Любую, конечно.
– Я среднюю возьму, хорошо?
– Конечно. Вы имеете в виду, что кольцо это?
– Ну я сейчас попробую. Кольцо и будет, но оно у тебя слишком зеленое какое-то, страшное.
– Еще она растет. Мы ее не трогаем, вот она стоит не так далеко.
– Сейчас пойдем посмотрим. Я не чищу ее, а обрезаю. Ты же не будешь есть так. На, пробуй. Хорошая.
Согласитесь, приятно, не разочаровываться и понимать, что оболочка и начинка в соответствии.
– Ну, давай, Саша, запускай свою технику. Так ты говоришь, что хороший этот комбайн, да?
– Он копия.
– Нет, если копия, то копия – это хорошо, но главное, чтобы наше было тут.
– Хороший механизатор. Да, если все нормально, то он работает не хуже этого. Одинаково.
Впрочем, мало вырастить и убрать, важно еще и сохранить. Закладывать в стабфонды то, что будем есть в несезон – важнейшая из задач. Сохранить важно и семена. Иначе, что выращивать будем в следующем году? Впрочем, и для того, и для другого нужны условия. За примером недалеко отъехали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрите, чтобы не было незаполненных хранилищ. Это преступление, иметь хранилище и не заполнить. Ну не хотят, отдай ему это хранилище. Он завезет туда, яблоко, свеклу положит. Газ подается. Идеальное хранилище.