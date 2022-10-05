«Люди нам доверяют». Совет Республики проводит единый день приёма

Новости Беларуси. Выслушать каждого и постараться помочь: члены Совета Республики проводят единый день приема граждан в Минской области. Практика не новая. Подобные встречи уже прошли в ряде регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сенаторам люди идут за помощью в разрешении самых разных вопросов. Работа сферы ЖКХ и улучшение жилищных условий, помощь в трудоустройстве, создание комфортной среды для людей с ограниченными возможностями и многое другое. Во всех случаях главная цель – найти компромисс и эффективный инструмент взаимодействия. Возможностью напрямую пообщаться с парламентарием воспользовался и житель Заславля. За помощью он обратился к Наталье Якубицкой, сенатор провела прием в Минском райисполкоме. Святослав Дударь живет на улице, где отсутствует 100 метров асфальтного покрытия. Мужчина неоднократно обращался с вопросом в соответствующие службы, но перед его домом по-прежнему растет только трава. Осенью и зимой ситуация ухудшается.

Святослав Дударь, житель Заславля:

Беру лопату снежную – 105 метров длина, 3 метра ширина. Нормальная разминка для мужчин. Мне 55 лет, и это всегда, когда идет снегопад. После звонков на 115 трактор приезжал, уже было полегче. Я не могу понять, почему в 2014 году, когда был у нас праздник государственного уровня, День письменности, выделены были огромные деньги? Почему эти несчастные 100 метров? Тогда можно было закрыть раз и навсегда. В конце концов, наболело, я решил обратиться к сенатору, разговор у нас состоялся конструктивный, человек с хваткой, я думаю, что вопрос будет решен.