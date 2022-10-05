«Та самая точка роста для молодых девушек». Почему на «Камволь» активно приходят молодые специалисты?

Новости Беларуси. Женщина – опора страны. Будь то производство или трибуна политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 5 октября шла речь во время дискуссионной площадки на предприятии «Камволь».

С трудовым коллективом встретились представители молодежного крыла Белорусского союза женщин. Обсудили роль представительниц прекрасного пола в обществе и различных секторах экономики. Сотрудники компании – в основном женщины, их более 70 %. В организацию активно приходят молодые специалисты.

Егор Макаревич, заместитель генерального директора ОАО «Камволь»: Сегодня это женское производство, поэтому сегодня здесь Белорусский союз женщин, именно молодежное крыло Белорусского союза женщин, чтобы в отрасль пришло еще больше молодых людей. Потому что очень много молодежи заинтересовано заниматься модой. И, конечно, «Камволь» – один из флагманов белорусского текстильного производства, легкой промышленности. Это та самая точка роста для молодых девушек и не только девушек. Несмотря на то, что коллектив женский, здесь много молодых ребят, которые могут себя реализовать. Реализовать себя на суперсовременном, модернизированном, инновационном производстве.

Диана Мишура, руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин:

Для нас важно не просто собираться и обсуждать проекты, а находить молодежные инициативы, которые в будущем реализуются именно молодежью. Сегодня мы здесь, чтобы находить такие инициативы среди работников данного предприятия. И, конечно же, самим посмотреть производство и понять, насколько сегодня труд человека ценен и важен.

На «Камволь» можно попасть и с экскурсией. Белорусы уже по достоинству оценили такую форму туризма.