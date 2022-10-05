Басков о выездном приёме граждан: «Людям очень часто хочется, чтобы их выслушали»

Новости Беларуси. Возможность оперативно помочь или подсказать решение белорусам и получить обратную связь в работе с регионами. Единый день приема граждан проводит Совет Республики в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Возможность оперативно помочь или подсказать решение белорусам и получить обратную связь в работе с регионами. Единый день приема граждан проводит Совет Республики в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентарии работают в каждом районе столичной области. Дмитрий Басков прибыл в Логойский райисполком. Проблемы белорусов различны: от благоустройства территорий до работы с кадрами. Во всех случаях главная цель – найти компромисс и эффективный инструмент взаимодействия.
Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вопросы примерно одинаковые, и в большинстве случаев они повторяются. Некоторые вопросы решаются на месте, это тоже очень радует, потому что здесь находятся представители власти, руководители районных исполнительных комитетов, которые на месте могут повлиять на решение того или иного вопроса. Людям очень часто хочется, чтобы их выслушали, в первую очередь. Выслушали, и если есть какой-то на месте комментарий, какое-то хорошее, доброе слово, при этом еще и какой-то инструмент, чтобы помочь решить проблему, то, по сути, они уходят удовлетворенными и счастливыми. Наша задача состоит именно в этом.
Отмечу, что все встречи проводятся по предварительной записи. В ряде администраций общение ограничено четкими временными рамками для возможности организации приемов в каждом районе.