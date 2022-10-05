Басков о выездном приёме граждан: «Людям очень часто хочется, чтобы их выслушали»

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вопросы примерно одинаковые, и в большинстве случаев они повторяются. Некоторые вопросы решаются на месте, это тоже очень радует, потому что здесь находятся представители власти, руководители районных исполнительных комитетов, которые на месте могут повлиять на решение того или иного вопроса. Людям очень часто хочется, чтобы их выслушали, в первую очередь. Выслушали, и если есть какой-то на месте комментарий, какое-то хорошее, доброе слово, при этом еще и какой-то инструмент, чтобы помочь решить проблему, то, по сути, они уходят удовлетворенными и счастливыми. Наша задача состоит именно в этом.