Женщина о лечении сына в Беларуси: в других странах дороже, лечат плохо и медсёстры не такие

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Анастасия Иванова, мама Никиты:

На лечение? Денег? Я считаю, что мы их не потратили. Мы тратили на еду, мы тратили на поездку туда и обратно, машину заправлять. Часто ездили, очень часто. 12 химий, это получается раз в три недели мы ехали туда. Если вдруг плохие анализы, мы опять едем туда. На облучение мы ездили, мы там жили тоже, в этих домиках, каждые выходные домой. Расходы наши были на еду и на транспорт – туда и назад ездить. Все давал центр.

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К нам приезжают тоже лечиться. И мы вот с одной мамочкой хорошо общались из Калининграда, и дети наши общались. Она там такие суммы называла, которые она сказала, что в Беларуси это еще дешевле. В других странах, они узнавали, там гораздо дороже. Там сказали, плохо лечат, там медсестры не такие. А про Беларусь, про центр этот я не слышала плохих отзывов. И сама могу сказать, что там прекрасный центр. Благодаря ему вот мои дети, точнее сын, вместе со мной рядышком каждый день.