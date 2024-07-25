Места силы на карте Союзного государства! Культурный код Беларуси и России – в специальном репортаже «Когда говорят музы»

Душистый венок Александрии и васильковое небо Витебска. Места силы на карте Союзного государства. «Купалье» и «Славянский базар в Витебске» – брендовые проекты, стать участниками которых стремятся артисты из разных стран.
Душистый венок Александрии и васильковое небо Витебска. Места силы на карте Союзного государства. «Купалье» и «Славянский базар в Витебске» – брендовые проекты, стать участниками которых стремятся артисты из разных стран.
Концерты, мастер-классы, выставки и презентации – в калейдоскопе праздничных событий двух фестивалей особое место занимают проекты союза братских народов Беларуси и России. Их любят, ждут, ими вдохновляются.
Культурный код двух государств попробуем разгадать в специальном репортаже «Когда говорят музы».
Смотрите завтра, 26 июля, в 18:15 на СТВ.