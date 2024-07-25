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Места силы на карте Союзного государства! Культурный код Беларуси и России – в специальном репортаже «Когда говорят музы»

25 июля 2024 15:36
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Душистый венок Александрии и васильковое небо Витебска. Места силы на карте Союзного государства. «Купалье» и «Славянский базар в Витебске» – брендовые проекты, стать участниками которых стремятся артисты из разных стран.

Места силы на карте Союзного государства! Культурный код Беларуси и России – в специальном репортаже «Когда говорят музы»-1

Концерты, мастер-классы, выставки и презентации – в калейдоскопе праздничных событий двух фестивалей особое место занимают проекты союза братских народов Беларуси и России. Их любят, ждут, ими вдохновляются.

Культурный код двух государств попробуем разгадать в специальном репортаже «Когда говорят музы».

Смотрите завтра, 26 июля, в 18:15 на СТВ.

# Союзное государство # общество

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