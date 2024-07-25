В Беларуси вступил в силу Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

В Беларуси вступил в силу первый в истории строительной отрасли Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Долгая и скрупулезная работа над документом велась в течение 7 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результатом стало не только аккумулирование всех действующих норм, но и внесение ряда долгожданных новшеств.

Так, теперь будет действовать упрощенный порядок возведения и реконструкции частных жилых домов и нежилых капитальных построек – многие бюрократические этапы устранены. Это позволит почти на треть сократить время, необходимое на подготовку к строительству. Кроме того, кодекс ужесточает меры по отношению к долгостроям.

Татьяна Василючек, начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Страной активно велась работа на протяжении не одного десятка лет по ликвидации объектов сверхнормативного незавершенного строительства. Главой государства поручалось навести порядок на земле с такими объектами. Сверхнормативные объекты у нас благодаря этому за последние пять лет сокращены практически на 75 %.

Предусмотрен ряд и других новаций. К примеру, для модернизации, сноса физлицами нежилых построек и возведения садовых домиков больше не нужна разрешительная документация. В целом Кодекс корректирует около 30 указов и более 40 постановлений Совета Министров.