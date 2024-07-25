Прямой эфир

Лукашенко и Путин посетили храм на Валааме

25 июля 2024 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Этим утром борт номер один вылетел в Санкт-Петербург, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Путин посетили храм на Валааме-1

В аэропорту Пулково у трапа белорусского лидера встречал губернатор Александр Беглов. А после глава государства направился на Валаам, где его приветствовал Владимир Путин. На Смоленском скиту в храме Смоленской иконы Божией матери состоялся совместный молебен. Здесь главы государств уже были в июле 2023 года. А вообще это их третий совместный визит на Валаам.

Лукашенко и Путин посетили храм на Валааме-4

Впервые лидеры там побывали в 2019-м. Касательно нынешнего визита в Россию, то его Александр Лукашенко анонсировал две недели назад. Как известно, большая часть переговоров пройдет в закрытом формате. Их лидеры начали больше часа назад.

В эти минуты переговоры продолжаются.

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Синявский: задачи те же – обеспечить безопасность государства и должное реагирование на ЧС
25 июля 2024 12:20

Синявский: задачи те же – обеспечить безопасность государства и должное реагирование на ЧС

Белорусы заняли 5 место на международной олимпиаде по математике
25 июля 2024 12:05

Белорусы заняли 5 место на международной олимпиаде по математике

В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований
25 июля 2024 11:20

В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований