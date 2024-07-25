Лукашенко и Путин посетили храм на Валааме

Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Этим утром борт номер один вылетел в Санкт-Петербург, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Пулково у трапа белорусского лидера встречал губернатор Александр Беглов. А после глава государства направился на Валаам, где его приветствовал Владимир Путин. На Смоленском скиту в храме Смоленской иконы Божией матери состоялся совместный молебен. Здесь главы государств уже были в июле 2023 года. А вообще это их третий совместный визит на Валаам.