Александр Лукашенко: Посмотрите лучшие проекты в мире! Деньги вкладывают в мозги и технику

Медики уверяют: могут делать больше, но нужны условия. Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшее время приступят к реализации проекта, ведь спасение жизни детей – будущего Беларуси – первоочередная задача.

Среди поднятых тем – строительство нового корпуса для трансплантации и модернизация уже имеющихся площадей РНПЦ. Их состояние не совсем соответствует потенциалу клиники.

К нам приезжают лечиться со всего мира. И нам нужно держать марку. Часто наши условия не соответствуют ожиданиям пациентов. Мы можем большего, если у нас будут возможности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Соберемся и сделаем, даже надо нам приоритетом поставить этот корпус, а не инфекционную или многопрофильную больницу, которую мы в Новинках решили построить. Надо это решить, и потом заниматься этой больницей. Или же, если будет возможность, параллельно этим заниматься. Но если мы начнем этот корпус строить – нужен хороший проект, это надо делать мгновенно. Это дети, понимаете, и им, конечно, надо помогать.

Посмотрите лучшие проекты в мире, в Европе сейчас не строят, не вкладывают бешеные деньги в стены. Деньги вкладывают люди в мозги – зарплата чтобы была, и технику, чтобы они могли заниматься делом.