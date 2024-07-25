Старается быть похожим на Лукашенко! Как поддержка Президента помогла Никите в борьбе с болезнью?

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– А ты давно уже здесь?

– Уже тридцатый день.

– Тридцатый? А лучше?

– Да, он скоро будет выписываться.

– То есть скоро ты пойдешь домой, да? Сегодня? О, так ты в Новый год будешь дома уже, да?

– Он просился, скорее всего, и выпишем.

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Это был финал 2020-го. Тогда, 31 декабря, у меня и, уверена, у очень многих было одно желание, чтобы этот сложный год наконец закончился. И наступил новый. Тот, в котором все были бы здоровы, включая целый мир. Что говорить о людях, которые в преддверии самого доброго и семейного праздника были далеко от своих и боролись с онкологическим заболеванием. Вы знаете, в преддверии новогодних праздников как-то не принято особенно думать о чужих проблемах. Тем ценнее, что за несколько часов до наступления полуночи рядом с теми, кому очень нужна поддержка, был человек, способный ее оказать. Вот тот трогательный разговор между шестилетним Никитой и главой государства помнят, уверена, очень многие. У сторонних наблюдателей тогда ком в горле, а у участников диалога только и мысли, что о будущем, которое непременно должно наступить. И наступило.

Никита Иванов:

Мне мама тогда показывала видео, как там мама с папой и Маша идут ко мне посмотреть через стекло и поговорить по телефону со мной. И там Маша была такая крошка, и она тогда на пол упала. Мне было тогда шесть лет. Я тогда хотел домой быстрее. Лежал, а мама с папой тогда только через окно могли меня видеть и звонить по телефону. Это тогда мне сказала мама, что приходили и сказали, что приедет потом Президент. Я его никогда не видел раньше. Я лежал, а ко мне приходил Президент. И он со мной разговаривал по телефону. Он спросил, сколько мне лет. Он спрашивал: а когда ты домой поедешь? А я ему сказал, что сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня? О, так ты в Новый год будешь дома уже, да? Ну и отлично. Значит, мы с тобой встретимся в 12 часов ночи, хорошо? Ты включи телевизор, и мы с тобой встретимся. Никита Иванов:

Президент уехал, и я поехал домой. Очень хорошо, очень добро говорил со мной. Президент не страшный. Через стекло смотрел на него, он был добрым и красивым. А тогда он мне еще подарил плюшевого мишку.

– А этот мишка у тебя еще есть?

– Да, дома сидит.

Анастасия Иванова, мама Никиты:

Если бы не телефон на момент нашей болезни, как только все началось, я вообще не представляю, что бы он делал. В палате, ну, книжки, игрушки, это все надоедает очень быстро. Телефон, мультики, картинка меняется, и хоть как-то веселее ребенку. Ну, и это уже вошло в привычку у нас. Но когда он дома, я же говорю, что есть возможность, он всегда на улице. Поэтому нет у нас такого, что телефон, чтобы я там забирала у него этот телефон. Ну, тоже нет.

Боже мой, спасибо. Буську давай! Спасибо большое, класс. Я даже не знаю, как это описать. Как вот? Что-то особенного, сложного нет. Но это же мальчик, нужно прививать манеры элементарные. Лукашенко о последствиях стихии: это война, только нет стрельбы! Анастасия Иванова:

В возрасте трех лет мне начал сын жаловаться на то, что у него болит голова. Болит, болит, обращаемся в нашу поликлинику. Нам как бы ничего такого особенного. Ну, мы не знаем почему. Может, он придумал. Ничего не меняется: голова по-прежнему болит. Плюс ко всему еще добавляется рвота по утрам. Ну и все. Тут уже я начала бить тревогу. Я понимаю, что что-то не так. И на месте стоять... Все, надо что-то делать. В областную взяли направление. И там мы выяснили, что у нас опухоль. Но конкретно какая, мы же не знали. Ну, потом уже на Минск. Все дальше, дальше поэтапно пошло. «Ни разу не пожалела». Белоруска о том, как осталась лечить сына с онкологией в нашей стране.

Ну, там уже все. Химия, облучение. С 17 по 18, не помню там уже по датам, я уже не скажу конкретно, мы уехали домой, все прекрасно. Чисто ездим на проверки. В один прекрасный момент приезжаем на проверку в апреле 2020 года. И по результатам МРТ у нас обнаружили рецидив. Вот тогда у меня мир рухнул вообще конкретно, потому что я знаю, что это такое, я уже через это прошла. И второй раз узнать об этом, это было гораздо сложнее. Ну и потом у нас, получается, нас готовили к трансплантации, делали нам химию. И вот в тот момент, когда Никита лежал в трансплантации, случилось так, что увиделись с главой государства там. В центре начали говорить, мамочки даже между собой сказали, что приедет глава государства поздравлять детей с Новым годом. А чтобы как-то это сказалось, ну да, служба безопасности была, ну естественно, как без этого? А чтобы там что-то сверхъестественного такого происходило… Мне, во-первых, из больницы тоже опять же мамочки сообщили о том, что с твоим сыном беседовал Президент. Хорошо. Потом Никита мне сам рассказал, что он с ним разговаривал. Ну, естественно, потом уже из интернета все родственники там, ой, с нашим внуком, с нашим племянником сам глава государств! Он в школе рассказывает об этом мальчикам, о том, что вот я, начинается тема там про государство, про Президента, затрагивают какой-то момент элементарно. И он такой: я с ним разговаривал по телефону! С такой гордостью об этом говорит. Женщина о лечении сына в Беларуси: в других странах дороже, лечат плохо и медсестры не такие. Подробности.