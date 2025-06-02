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Тшасковский признал поражение на выборах в Польше и поздравил Навроцкого

02 июня 2025 11:45
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Тшасковский признал поражение на выборах в Польше и поздравил Навроцкого-0

Рафал Тшасковский поздравил Кароля Навроцкого с победой на выборах президента Польши. Об этом пишет РИА Новости.

«Поздравляю Кароля Навроцкого с победой», – написал он в соцсети X.

Во время второго тура Навроцкий набрал 50,89 % голосов, опередив Тшасковского, который получил 49,11 %. Последний выразил благодарность своим сторонникам и сожаление по поводу своего проигрыша, отметив, что он пытался построить сильную и честную Польшу.

Он подчеркнул важность победы Навроцкого в сложные времена и призвал помнить об ответственности перед страной.

Фото: pixabay

# Международная политика

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