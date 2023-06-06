Иванец: эта приёмная кампания пройдёт в том формате, который был определён

Новости Беларуси. Железобетонно определиться с системой поступления в вузы в 2024 году – такую задачу поставил глава государства на совещании по вопросам образования. Его проведение глава государства анонсировал еще две недели назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту. «Что вы там нахомутали?» Лукашенко собрал совещание по вопросам вступительной кампании

В этом году в вузы планируют принять более 50 тысяч человек. Больше половины мест – бюджетные. При этом их количество увеличили на 600 с минувшего года. А вот набор на платную форму обучения в вузах наоборот сократили на 1,5 тысячи человек. Вместе с тем, отметил министр образования, на 10 % увеличен набор на медицинские специальности, на 4,5 % – на педагогические.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Безусловно, эта приемная кампания пройдет абсолютно в том формате, который был определен. И это очень важный аспект. То количество новаций, которое в этом году мы апробируем (это не только вопрос проведения централизованного экзамена, это особый порядок приема «целевиков», когда они сдают внутренний устный экзамен, это расширенный набор одаренных, талантливых ребят, которые являются победителями не только республиканских, международных предметных олимпиад, но и университетских олимпиад, которые прошли во всех региональных вузах, это выпускники Национального детского технопарка), конечно, требует серьезного анализа. Президентом поставлена четкая, ясная задача провести данную вступительную кампанию по тем правилам, которые были в прошлом году приняты, определены, доведены до общественности. Провести очень серьезный, глубокий анализ и осенью еще раз посмотреть, есть ли какие-то проблемные вопросы, которые требуют решения, либо мы дальше движемся по выбранному пути.