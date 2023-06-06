Лукашенко об абитуриентах: они делают первый решительный шаг, и этот шаг должен быть без подозрений

Конечно, можно рассуждать о стрессе для детей, но что-то подсказывает: это больше о родителях. В любом случае, этот вопрос тоже будет на повестке большого совещания по работе системы образования (оно было не сегодня, сегодня встреча в узком составе). И там глава государства рассчитывает услышать разные мнения. А не так, как это часто бывает.

Новости Беларуси. Железобетонно определиться с системой поступления в вузы в 2024 году. Такую задачу поставил глава государства на совещании по вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для его проведения послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо определиться, как будем итоги подводить среднего образования в школах? Какие вообще будем сдавать экзамены? Или мы пойдем опять путем централизованного тестирования, когда сидишь там и иногда тычешь пальцем в небо и так далее, или же мы будем сдавать экзамены путем собеседования. Или это будет некий симбиоз, смесь того и другого.

И потом, у начальников и в Министерстве есть привычка: подбирать на совещание людей под твое мнение. Министр или вице-премьер считает, что надо централизованное тестирование везде и всюду, ну и подбирают людей, которые поддерживают эту точку зрения. Это неправильно. Должны быть разные точки зрения. Пожалуйста, Игорь Петрович [Игорь Сергеенко – глава Администрации Президента Республики Беларусь – прим. ред.], организуйте эту работу, коль правительство не может, чтобы и правительство, и Министерство занялись этой работой и выработали разные системы. И пришли, мне предложили решения.

Еще раз повторяю мое главное требование – это справедливое отношение. И справедливость особенно при сдаче экзамена. Это молодые люди, будущая элита, будущие управленцы страны. Они делают первый решительный сознательный шаг. И этот шаг должен быть без всяких проблем и подозрений.

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