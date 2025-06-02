Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В очередном противостоянии первая ракетка планеты нанесла поражение Аманде Анисимовой.
Поединок выдался боевым и продолжался более полутора часа. Хотя белоруска вполне могла справиться и быстрее. Подвела игра на брейк-поинтах. Наша прима реализовала только 3 шанса из 11. Также она столько же раз подала на вылет и совершила три двойные ошибки. Счет по партиям – 7:5, 6:3.
Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):
Аманда – очень сильный игрок. У нас было несколько классных битв раньше. Честно, я фокусировалась на том, чтобы постоянно оказывать давление. Я очень счастлива победе, потому что соперница заставила меня выложиться и показать все, что умею.
Мой настрой всегда одинаков: выиграть как можно больше. Я значительно улучшила свою игру перед «Ролан Гаррос». У меня больше нет сомнений по поводу того, смогу ли я играть на грунте. Были годы, когда я приезжала в Париж без необходимой уверенности, но теперь я знаю, что готова. Я очень рада и горжусь собой за то, как подхожу к этому турниру.
В одной четвертой Соболенко померяется силами с китаянкой Чжень Цинвень. Азиатка на данный момент 7-я на планете, но предыдущая дуэль осталась за ней.
Следующую стадию Открытого чемпионата Франции обеспечила себе и Коко Гауфф из США. В матче четвертого круга она обыграла Екатерину Александрову из России. Причем в первом сете американка навесила своей визави баранку, праздновала уверенную победу – 6:0, 7:5. Сыграет в четвертьфинале на пятом «Ролан Гаррос» подряд.
А вот другая россиянка, Мирра Андреева, обыграла в двух партиях экс-соотечественницу, австралийку Дарью Касаткину – 6:3, 7:5 – и установила уникальное достижение турнира. 18-летняя спортсменка стала самой молодой теннисисткой в XXI веке, которой удалось два раза подряд дойти до стадии одной четвертой парижского «Большого шлема».
Не обошлось и без сенсации. Дебютанка соревнований такого уровня, 361-я ракетка мира, хозяйка кортов Луа Буассон одержала волевую победу над третьим номером планетарного топа Джессикой Пегулой из США – 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа 42 минуты. Француженка стала самой низкорейтинговой теннисисткой за 40 лет, вышедшей в 1/4 финала «Ролан Гаррос».