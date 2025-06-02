Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос

Поединок выдался боевым и продолжался более полутора часа. Хотя белоруска вполне могла справиться и быстрее. Подвела игра на брейк-поинтах. Наша прима реализовала только 3 шанса из 11. Также она столько же раз подала на вылет и совершила три двойные ошибки. Счет по партиям – 7:5, 6:3.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Аманда – очень сильный игрок. У нас было несколько классных битв раньше. Честно, я фокусировалась на том, чтобы постоянно оказывать давление. Я очень счастлива победе, потому что соперница заставила меня выложиться и показать все, что умею.

Мой настрой всегда одинаков: выиграть как можно больше. Я значительно улучшила свою игру перед «Ролан Гаррос». У меня больше нет сомнений по поводу того, смогу ли я играть на грунте. Были годы, когда я приезжала в Париж без необходимой уверенности, но теперь я знаю, что готова. Я очень рада и горжусь собой за то, как подхожу к этому турниру.

В одной четвертой Соболенко померяется силами с китаянкой Чжень Цинвень. Азиатка на данный момент 7-я на планете, но предыдущая дуэль осталась за ней.