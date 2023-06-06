Лукашенко: мы подозревали, что школы «подгоняют» оценки. А оказалось, что итоги ЦЭ совпадают с итогами в школе
Новости Беларуси. Железобетонно определиться с системой поступления в вузы в 2024 году. Такую задачу поставил глава государства на совещании по вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для его проведения послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту.
Из наблюдений: всякий раз, когда речь заходила об образовании, фигурировал один и тот же глагол «упростить». Вот только всеми участниками совещаний (и сегодняшнего, и более ранних) он понимается по-разному. Для чиновников и, чего уж, части учеников упростить равно все отменить, для главы государства – сделать понятным. Поэтому еще предстоит принять решение: не перегнули ли, например, с отменой школьных экзаменов. И судя по реакции некоторых присутствующих в зале, этот вопрос действительно дискуссионный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы убрали самый главный итог работы в школах, венец этого мы убрали из школ и повезли детей в какие-то сборно-приемные пункты сдавать централизованный экзамен. Само по форме даже как-то не очень. Да, вы говорите: перегружены там будут дети, а я считаю, что дети, сдавая школьные экзамены, тренируются и готовятся сдавать экзамены в вузы – более серьезные. И потом, если ты 11 лет нормально занимался, учился, ты подготовишься и сдашь в школе экзамен. Мы подозревали, что школы там «подгоняют» как-то оценки. А оказалось (вы сами этот вывод в министерстве сделали), что итоги ЦЭ соотносятся и совпадают практически с итогами в школе. Так зачем из школы забирали экзамены?