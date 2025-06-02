Белорусские команды успешно выступили в Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

Белорусские финалы на российской земле. Наши команды удачно выступили на заключительном этапе Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В возрастной категории спортсменов до 19 лет у нас по золоту и серебру. В главном противостоянии среди парней силами мерились «Гродно» и «Беларусь-2». Еще за 5 секунд до финальной сирены лидировали сборники. За оставшееся время игроки из города над Неманом сумели организовать атаку и вырвать победу.

Женский финал получился менее напряженным. «Беларусь-1» нанесла поражение второй дружине. Лучшими игроками признаны наши Тихон Ткаченко и Марта Головач.