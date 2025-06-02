В Стамбуле стартовали российско-украинские переговоры

В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Москва представит меморандум о мирном соглашении, а Киев – свой план урегулирования, включающий в себя требования по вооружениям, признание территорий и репарации.

Состав участников остался неизменным: российскую стороны представляют Мединский, Галузин, Костюков и Фомин, а украинскую – министр обороны Рустем Умеров.

На заседании 16 мая стороны договорились об обмене военнопленными и обсудили возможность прекращения огня. Украинская сторона попросила о встрече между лидерами двух стран, и Россия приняла это к сведению.