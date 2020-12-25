Александр Лукашенко прокомментировал задержание группы Автуховича: «Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять»

Новости Беларуси. Искренние ответы на самые острые вопросы. Глава государства 25 декабря пообщался с трудовым коллективом детской инфекционной больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор получился открытым и душевным. Затронули самые разные темы, не только медицинские.

Совсем не новогоднее настроение могло быть у белорусов, если бы не блестящая спецоперация наших силовиков. Речь о задержании оперативниками КГБ и МВД террористической группы, которая намеревалась, мягко говоря, испортить праздник белорусам. Некоторыми подробностями громкого задержания сегодня поделился Президент, общаясь с врачами детской инфекционки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно мы задержали группу Автуховича. Слушайте, ну мерзавцы последние. Сейчас же мы их все каналы вскрыли – они везли тоннами оружие через Украину. И если бы эти ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить), если бы они их не накрыли, ох нам бы Новый год был Новым годом. Я его (Автуховича – прим. ред.), честно говоря, недооценивал.

Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Молодцы просто – чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали.

Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках – прим. ред.) есть, оттуда (из-за границы – прим.ред.) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно – границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Но через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то.