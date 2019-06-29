Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

С понедельника по среду погоду в стране будет диктовать малоактивный атмосферный фронт с Западной Европы и тёплая воздушная масса. К середине недели республика окажется под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс. Обе придут с Балтийского моря.

Владимир Коляда, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В понедельник ожидается самый жаркий день: очень тёплый воздух распространится на всю территорию страны. Днём будет от +27 на северо-востоке до +34 на юго-западе. Со вторника и далее, до конца недели, вновь атмосферные фронты с Западной Европы принесут похолодание: в ночные часы будет от +8 до +13, днём – от +16 на северо-востоке до +20 +22 в центральных районах.

Погода на два дня вернётся к жаркой, а затем установится вновь такой относительно прохладный температурный фон.

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