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Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

29 июня 2019 17:41
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На предстоящей неделе синоптики прогнозируют кратковременные осадки и порывистый ветер, рассказали в программе «Плюс-минус».

В отдельных регионах возможны грозы.

Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

С понедельника по среду погоду в стране будет диктовать малоактивный атмосферный фронт с Западной Европы и тёплая воздушная масса. К середине недели республика окажется под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс. Обе придут с Балтийского моря.

Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Владимир Коляда, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В понедельник ожидается самый жаркий день: очень тёплый воздух распространится на всю территорию страны. Днём будет от +27 на северо-востоке до +34 на юго-западе. Со вторника и далее, до конца недели, вновь атмосферные фронты с Западной Европы принесут похолодание: в ночные часы будет от +8 до +13, днём – от +16 на северо-востоке до +20 +22 в центральных районах.

Погода на два дня вернётся к жаркой, а затем установится вновь такой относительно прохладный температурный фон.

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Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Коляда

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