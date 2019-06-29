«Китайские, но с японскими компрессорами». Как выбрать кондиционер? Советы эксперта

Продажи климатической техники в Беларуси за последние годы взлетели до небес! Аналитики уверяют: этот рынок увеличился в два с лишним раза и только продолжает набирать обороты. Как не обжечься с выбором? И про какие хитрости молчат продавцы? Советы эксперта – в программе «Плюс-минус».
Алексей Грецкий, эксперт по климатическому оборудованию:
Вначале нужно определиться с мощностью кондиционера. Нужно знать технические характеристики помещения. Высоту потолков, количество постоянно находящихся людей. А также выходят ли окна на северную или южную сторону.
Большой ошибкой становится то, что некоторые люди рассчитывают в трёхкомнатной квартире установить один кондиционер большой мощности, чтобы через открытые проёмы дверные были созданы комфортные условия во всех комнатах.
Ценовой диапазон для небольшого помещения (площадью в 20 кв.м.) начинается от 600 рублей и заканчивается 5 000.
Я, например, отдаю предпочтение китайским кондиционерам (цена-качество), но с японскими компрессорами.
Срок службы кондиционера, в среднем, 10-12 лет. Если монтажники добросовестно отнеслись к своему делу, то проблем с любым кондиционером просто не возникнет. Обязательно делать сервисное обслуживание кондиционера не реже одного раза в год.
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