«Китайские, но с японскими компрессорами». Как выбрать кондиционер? Советы эксперта

Продажи климатической техники в Беларуси за последние годы взлетели до небес! Аналитики уверяют: этот рынок увеличился в два с лишним раза и только продолжает набирать обороты. Как не обжечься с выбором? И про какие хитрости молчат продавцы? Советы эксперта – в программе «Плюс-минус» .

Алексей Грецкий, эксперт по климатическому оборудованию:

Вначале нужно определиться с мощностью кондиционера. Нужно знать технические характеристики помещения. Высоту потолков, количество постоянно находящихся людей. А также выходят ли окна на северную или южную сторону.

Большой ошибкой становится то, что некоторые люди рассчитывают в трёхкомнатной квартире установить один кондиционер большой мощности, чтобы через открытые проёмы дверные были созданы комфортные условия во всех комнатах.

Ценовой диапазон для небольшого помещения (площадью в 20 кв.м.) начинается от 600 рублей и заканчивается 5 000.