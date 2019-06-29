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Как ухаживать за кожей в жару? И чем опасен при этом лимон? Рассказывает косметолог

29 июня 2019 17:42
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Палящее солнце, повышенная влажность, сухой раскалённый ветер. В жаркие дни кожа переживает настоящий шок. Ультрафиолет причина морщинок, шелушения, воспаления и ожогов.

Как ухаживать за кожей в жару? И чем опасен при этом лимон? Рассказывает косметолог-1

Как ухаживать за кожей и сохранить цветущий вид, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как ухаживать за кожей в жару? И чем опасен при этом лимон? Рассказывает косметолог-4

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
Все крема, которые используются летом: и для сухой, и для нормальной, и для комбинированной кожи, должны быть лёгкие, флюидные, сывороточные. Основное в летний период для всех типов кожи: очищение, увлажнение, тонизирование и защита от ультрафиолета. Наши любимые глиняные масочки, про них уже многие девочки знают это очень хорошо, летом это просто шикарная вещь. Увлажнение на основе алоэ тоже замечательно.

Многие, читая Интернет, делают ошибки, используя в домашних условиях какие-то препараты. Казалось бы, тот же лимон какой он может нанести вред?

А оказывается, если его использовать неправильно, он может высветлить кожу, да, в том месте, где есть пигмент излишний. Но на самом деле, потом это место будет больше подвержено пигментации, и останется просто пятно. Если вы обратили внимание, что у вас появились воспаления, шелушения, раздражения, ожог не экспериментируйте, а обращайтесь к специалистам в салоны красоты.

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# Косметология # Здоровье # Светлана Фирсова

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