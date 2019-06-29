Как ухаживать за кожей в жару? И чем опасен при этом лимон? Рассказывает косметолог

Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:

Все крема, которые используются летом: и для сухой, и для нормальной, и для комбинированной кожи, должны быть лёгкие, флюидные, сывороточные. Основное в летний период для всех типов кожи: очищение, увлажнение, тонизирование и защита от ультрафиолета. Наши любимые глиняные масочки, про них уже многие девочки знают – это очень хорошо, летом это просто шикарная вещь. Увлажнение на основе алоэ – тоже замечательно.

Многие, читая Интернет, делают ошибки, используя в домашних условиях какие-то препараты. Казалось бы, тот же лимон – какой он может нанести вред?

А оказывается, если его использовать неправильно, он может высветлить кожу, да, в том месте, где есть пигмент излишний. Но на самом деле, потом это место будет больше подвержено пигментации, и останется просто пятно. Если вы обратили внимание, что у вас появились воспаления, шелушения, раздражения, ожог – не экспериментируйте, а обращайтесь к специалистам в салоны красоты.

Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю