В Вильнюсе +28, в Киеве +30, в Мадриде +36! Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июля

В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь и +19. Удивят Вена и Мадрид. В обеих столицах передают небывалую жару: +36! Такой же климатический расклад в Риме, но с поправкой на 6 градусов вниз, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь и +19. Удивят Вена и Мадрид. В обеих столицах передают небывалую жару: +36! Такой же климатический расклад в Риме, но с поправкой на 6 градусов вниз, рассказали в программе «Плюс-минус».
+29 и солнечно в Софии. На градус теплее в Афинах, ясно и без осадков. Прохладная погода в Анкаре: всего +23 и переменная облачность.
Похожий сценарий в Риге, но с поправкой на плюс 2 градуса. В Вильнюсе столбик термометра подберётся к +30, сухо, но порывистый ветер.
Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Такой же климатический расклад в Варшаве, с поправкой на тучи. Ясную и жаркую погоду передают в Киеве: +30. В Москве похолодает: всего +23 и дождь.