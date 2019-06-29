Черники мало, а будут ли грибы?

Над грибами и ягодами, по словам учёных, нависла угроза. Первой жертвой коварной непогоды уже стала черника – урожай этих ягод подкачает, рассказали в программе «Плюс-минус». Всему виной ранняя весна: кустарникам не хватило влаги.
Над грибами и ягодами, по словам учёных, нависла угроза. Первой жертвой коварной непогоды уже стала черника – урожай этих ягод подкачает, рассказали в программе «Плюс-минус». Всему виной ранняя весна: кустарникам не хватило влаги.
Самый обнадёживающий прогноз для жителей Витебской области, ведь в мае в регионе прошли обильные дожди.
С пустыми лукошками могут остаться грибники. Урожай подберёзовиков, подосиновиков и лисичек оставляет желать лучшего. Здесь тоже всему виной засушливая весна.
Жара, а потом похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю