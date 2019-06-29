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Черники мало, а будут ли грибы?

29 июня 2019 17:46
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Над грибами и ягодами, по словам учёных, нависла угроза. Первой жертвой коварной непогоды уже стала черника урожай этих ягод подкачает, рассказали в программе «Плюс-минус». Всему виной ранняя весна: кустарникам не хватило влаги.

Черники мало, а будут ли грибы?-1

Самый обнадёживающий прогноз для жителей Витебской области, ведь в мае в регионе прошли обильные дожди.

С пустыми лукошками могут остаться грибники. Урожай подберёзовиков, подосиновиков и лисичек оставляет желать лучшего. Здесь тоже всему виной засушливая весна.

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# Растения и цветы # общество

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