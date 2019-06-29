«Вы находитесь на верном пути»: Президент Беларуси поздравил молодёжь с праздником

Новости Беларуси. В Беларуси 29 июня отмечают День молодежи. Поздравление юношам и девушкам с этим праздником направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства назвал представителей молодежи самой инициативной, талантливой и целеустремленной частью общества, яркими свершениями которой гордится и восхищается вся Беларусь.