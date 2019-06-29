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«Вы находитесь на верном пути»: Президент Беларуси поздравил молодёжь с праздником

29 июня 2019 16:47
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Новости Беларуси. В Беларуси 29 июня отмечают День молодежи. Поздравление юношам и девушкам с этим праздником направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства назвал представителей молодежи самой инициативной, талантливой и целеустремленной частью общества, яркими свершениями которой гордится и восхищается вся Беларусь.

«Вы находитесь на верном пути»: Президент Беларуси поздравил молодёжь с праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значимые образовательные и научные проекты, успешные стартапы, спортивные медали, победы на творческих конкурсах постоянно подтверждают, что вы находитесь на верном пути. А в стране делается все возможное, чтобы в жизнь воплощались ваши самые смелые мечты. В жизни всегда есть место подвигу, даже под мирным небом. Убежден, своими новыми достижениями вы еще не раз удивите современников и навсегда войдете в историю родной страны.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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