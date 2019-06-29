Европу накрыла аномальная жара: в Париже, Берлине, Риме, Мадриде около +40

Европу накрыла аномальная жара. Июньские рекорды побиты в Германии и Франции, рассказали в программе «Плюс-минус». В Париже, Берлине и Риме температура достигла +38, в Мадриде составляет +41.
Европу накрыла аномальная жара. Июньские рекорды побиты в Германии и Франции, рассказали в программе «Плюс-минус». В Париже, Берлине и Риме температура достигла +38, в Мадриде составляет +41.
По словам метеорологов, столь высокую температуру принесли раскалённые порывы ветра из Сахары.
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