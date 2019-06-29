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Европу накрыла аномальная жара: в Париже, Берлине, Риме, Мадриде около +40

29 июня 2019 18:06
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Европу накрыла аномальная жара. Июньские рекорды побиты в Германии и Франции, рассказали в программе «Плюс-минус». В Париже, Берлине и Риме температура достигла +38, в Мадриде составляет +41.

Европу накрыла аномальная жара: в Париже, Берлине, Риме, Мадриде около +40-1

По словам метеорологов, столь высокую температуру принесли раскалённые порывы ветра из Сахары.

Европу накрыла аномальная жара: в Париже, Берлине, Риме, Мадриде около +40-4

Лето 2019 года претендует на звание самого жаркого за последние 15 лет.

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